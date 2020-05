La Graciosa, El Hierro y La Gomera recuperan el placer de tomarse un café en una terraza

Hoy comienza la Fase 0 de la desescalada en toda España, salvo en las cuatro islas donde el Gobierno de España permitía que se avanzase directamente hasta la Fase 1. El Hierro, La Gomera, La Graciosa (en el archipiélago canario) y Formentera (en el archipiélago balear) han sido los territorios seleccionados dado el control que se ha tenido del virus en estos territorios y las bajas cifras –o nulas- de contagiados y fallecidos. Sin embargo, el resto de islas y provincias de España han entrado hoy en la Fase 0 de la desescalada.

En esta primera fase, denominada Fase 0, se ha autorizado la apertura de peluquerías, pequeños comercios o restaurantes que vendan comida "para llevar" –los restaurantes con reparto a domicilio podían actuar como servicio esencial durante el confinamiento- y los entrenamientos de deportistas profesionales. Todo ello, respetando unas medidas de distancia social de seguridad y de higiene.

El Hierro vuelve a la normalidad sin prisas 90 establecimientos tienen previsto reabrir sus puertas en la fase 1 de la desescalada El Hierro 04 may 2020 - 12:28

Esta mañana, en los micrófonos de Cope Canarias se entrevistaba a los responsables de algunos de los establecimientos que pueden abrir hoy en Canarias.

Uno de ellos era Juan Ignacio Huertas, dueño de la Cafetería Yazmina. Se trata de uno de los locales más famosos en Gran Canaria para desayunar, donde el producto estrella es el bocadillo de pata asada. Hoy han podido abrir sus puertas para servir “para llevar” y algunas personas ya se han acercado a recoger su pedido.

Juan Ignacio Huertas recomienda que se hagan los pedidos por teléfono y solo se acuda a la cafetería a recogerlos, para reducir el tiempo de espera y que no se aglutinen muchas personas en la puerta desde donde despachan a los clientes.

La semana pasada comenzaban con el envío a domicilio tanto a la zona sur –hasta Vecindario-, como a la zona norte –hasta Las Palmas de Gran Canaria- y en el propio municipio de Telde donde se ubica el Yazmina. Una iniciativa que iniciaban con el confinamiento y que, según el propietario, piensan mantener al menos con la zona del Polígono, ya que han tenido muchos pedidos de esta zona.

EL HIERRO ABRE SUS TERRAZAS

En El Hierro hoy se aplica ya la Fase 1, por lo que algunos herreños decidían salir a tomarse un café en las terrazas que esta mañana comenzaban a levantar sus verjas al 50% de actividad.

Raúl Álamo, un periodista del Cabildo del Hierro, aseguraba que “tomarte un café en una terraza en un bar es como un hecho insólito, no te lo acabas de creer”. Y es que, después de varias semanas confinados, se comienza a retomar una “nueva normalidad” en la isla. Otros ciudadanos nos contaban también que ha supuesto todo un placer, después de estas semanas de confinamiento, poder tomarse un chocolate con churros en la terraza de un bar.

“En El Hierro no ha existido miedo, solo precaución”, destacaba el periodista. Una sensación que se mantiene hoy cuando comienza a observarse movimiento en las calles, tanto por los vehículos cuyos conductores comienzan a retomar su actividad empresarial, como en los comercios donde se puede observar cómo se preparan para la apertura. Según Raúl Álamo la sensación es de calma, “la gente no tiene necesidad de retomar el horario que hacía antes, no hay prisa”, decía.

EL 11 DE MAYO, FASE 1

En el resto de islas habrá que esperar, en principio, hasta el día 11 de mayo cuando está prevista la entrada de la Fase 1 para poder disfrutar de las terrazas de bares y restaurantes –al 50%-. Sin embargo, las peluquerías son unas de las que comienzan a ofrecer sus servicios hoy.

Batas, guantes, mascarillas, patucos, toallas desechables o desinfectantes son algunos de los productos que tendrán que ser habituales a partir de ahora en estos establecimientos. Aquí, atenderán a una persona por hora y solo con cita previa, por lo que en la mayoría de ellas llevan días recibiendo llamadas para poder reservar un hueco.

Toñi Bolaños, propietaria de la Peluquería T y B señalaba que ya tienen completas las citas de esta semana las tres trabajadoras de su peluquería. “Cada empleada atenderá a una clienta por hora, sin embargo, ya están llenos los huecos para esta semana”. Además, la responsable de la peluquería insistía en que han dejado una franja horaria, de 12 a 15 horas, para que las personas mayores de 65 años puedan acudir a arreglarse.

Asimismo, la propietaria de la peluquería recordaba que cada persona tendrá que acudir con mascarilla y guantes para ser atendida, ya que deben guardar unas medidas de higiene obligatorias. En T y B además tendrán bolsas a disposición de los clientes para que coloquen sus pertenencias personales en el momento en el que entren al establecimiento.

“Tenemos todo preparado para proteger a las trabajadoras y a las clientas”, apuntaba Toñi Bolaños.

Otros de los establecimientos que hoy pueden abrir sus puertas son pequeños comercios de menos de 400 metros. Es el caso de una de las Ferreterías de Sagrega Canarias. Juana Mari Santana, gerente de esta empresa, aseguraba que siguen trabajando con pedidos de empresas o reparto a domicilio de particulares en el resto de locales más grandes.

En la tienda que ha podido abrir sus puertas hoy han tenido que instaurar una serie de normas: limitar la entrada y permanecer el menor tiempo posible en el establecimiento para responder a las medidas de seguridad y protección implantadas por el Gobierno.

Todos los territorios, locales y personas se preparan para una “nueva normalidad” cuyas protagonistas, todo apunta a que serán las restricciones, la distancia y la higiene.