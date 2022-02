El Gobierno relaja las medidas sanitarias en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa

El Gobierno de Canarias continúa con la desescalada de las restricciones en vigor para contener la pandemia del covid y ha reorganizado las medidas en dos grupos, unas para las islas que están en peor situación y otras, más flexibles, para el resto.



En Gran Canaria se permiten grupos de hasta 8 personas salvo convivientes y horarios de cierre a las 3.00 horas.



Para el resto de islas, los grupos serán de 12 personas salvo convivientes y los horarios de cierre se establecen en las 4.00 horas.



Las medidas se adoptan de acuerdo al nivel epidemiológico de cada isla, no porque sean o no capitalinas, ha indicado el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, quien ha anunciado que la desescalada continuará en las próximas semanas, hasta lograr una situación con la mayor normalidad posible.



Si alguna de las islas progresa, se incorporará al grupo de islas con mejores indicadores epidemiológicos.



Estas nuevas medidas entran en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.



Para Tenerife y Gran Canaria las más destacadas son:



-Aforo general: 75% al aire libre y del 50% en interiores.



-Grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre: 8 personas como máximo, salvo convivientes.



-Horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado horario de cierre o tuvieran uno superior: 03.00 horas.



-Ocio nocturno: 75% en espacios al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 personas y cierre a las 03.00 horas.



-Hostelería y restauración: 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores, en mesas de 8 personas y horario de cierre a las 03.00 horas.



-Práctica de actividad física y deportiva no federada al aire libre y en instalaciones y centros deportivos: 75% de aforo al aire libre y 50% en interiores y en grupos de 8 personas como máximo, salvo convivientes.



-Práctica deportiva federada de ámbito regional o insular, al aire libre o en espacios cerrados, y práctica deportiva no federada al aire libre: 85% de aforo de público al aire libre y 75% de aforo de público en interiores.



- Actividad cultural: en espacios públicos al aire libre tendrá un 85% de aforo y en los locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados del 75%.



- Comercios minoristas esenciales: se fija en un 75% el aforo máximo en espacios cerrados.



-Centros sanitarios: se flexibilizan las visitas, que serán supervisadas por personal del centro y se extremarán las medidas de prevención establecidas.



Para el resto de islas: Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro, las medidas más destacadas son:



-Aforo general: 100% al aire libre y del 75% en interiores.



-Grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre: 12 personas como máximo, salvo convivientes.



-Horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado horario de cierre o tuvieran uno superior: 04.00 horas.



-Ocio nocturno: 100% en espacios al aire libre y 75% en interiores, en mesas de 12 personas y cierre a las 04.00 horas.



-Hostelería y restauración: 100% de aforo al aire libre y 75% en interiores, en mesas de 12 personas y horario de cierre a las 04.00 horas.



-Práctica de actividad física y deportiva no federada al aire libre y en instalaciones y centros deportivos: 100% de aforo al aire libre y 75% en interiores y en grupos de 12 personas como máximo, salvo convivientes.



-Práctica deportiva federada de ámbito regional o insular, al aire libre o en espacios cerrados, y práctica deportiva no federada al aire libre: 100% de aforo de público al aire libre y 75% de aforo de público en interiores.



- Actividad cultural: en espacios públicos al aire libre tendrá un 100% de aforo y en los locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados del 75%.



-Centros sanitarios: en los hospitales se permiten las visitas con normalidad.



Medidas sobre el transporte para todas las islas:



- En el transporte público discrecional de viajeros en vehículos de turismos y de arrendamiento con conductor, de hasta nueve plazas incluido el conductor, se permite ocupar la totalidad de las plazas traseras del vehículo, así como las ofertadas en la fila de asientos del conductor, cuando se hayan agotado previamente las traseras, salvo cuando el conductor pueda ser considerado como persona de riesgo.



- El aforo en el trasporte público regular terrestre, urbano y metropolitano, de viajeros queda fijado en el 100% del aforo máximo permitido para los respectivos vehículos. Se deberá garantizar una adecuada ventilación y/o renovación del aire, así como el resto de las medidas generales para la prevención y control del SARS-CoV-2