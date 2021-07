El Gobierno hace gestiones para que la madre de Yamila venga a su entierro

El Gobierno está realizando gestiones con las autoridades francesas para que la madre de Yamila, la niña de cinco años que falleció el lunes tras ser rescatada de una patera a casi 500 kilómetros de Canarias, pueda venir a España a su entierro.



Durante su comparecencia en el Congreso, el secretario de Estado de Migraciones, Jesús Perea, ha mostrado su dolor por esta muerte y ha explicado que se pusieron en contacto con la familia, que se encuentra en Francia, y que están haciendo gestiones con las autoridades de ese país.



Los padres, de origen marfileño, residen en Francia desde hace tiempo pero se encuentran en situación irregular, lo que les impide viajar a Canarias para reconocer y enterrar el cadáver de su hija. La niña falleció en un helicóptero del Ejército del Aire cuando la evacuaban urgentemente a un hospital de Gran Canaria tras haber sobrevivido dos semanas en una patera a la deriva.



El secretario de Estado ha puesto estas gestiones como ejemplo del trabajo callado de Migraciones, después de que el PP pidiera guardar un minuto de silencio por la niña fallecida en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



En ese trabajo callado ha enmarcado también las gestiones que está haciendo el Gobierno para conseguir que la ayuda de emergencia a Ceuta para atender a los adultos y menores llegados desde Marruecos en la reciente crisis cubra los gastos ocasionados desde que se produjo la emergencia y no solo desde que se formuló la petición.



Según ha explicado, se ha arbitrado la petición de ayuda con cargo a Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), cofinanciado por la Unión Europea.



En su primera comparecencia en el Congreso después de ser nombrado en abril, Perea ha reprochado con dureza a Vox el "veneno" y la "bajeza moral" de su discurso sobre la inmigración y le ha pedido reflexionar sobre sus consecuencias.



Tras la muerte de la niña de cinco años, Perea ha considerado además "particularmente lacerante" que la portavoz de Vox, Rocío de Meer, haya acusado a Salvamento Marítimo de ser cómplice de las mafias que trafican con seres humanos al rescatar a personas del mar a centenares de kilómetros de Canarias y a pocos millas de las costas africanas.



"Hay más España en una voluntaria actuando en la playa del Carajal que en veinte proclamas" de su partido, le ha espetado a De Meer, que ha acusado al Gobierno de generar un efecto llamada y de "arrodillar a los españoles ante las políticas multiculturales y buenistas".



El portavoz del PP, José Ortiz, también ha denunciado la existencia de un efecto llamada en la política del Gobierno, dirigida a su juicio por "el sanchismo y Podemos". Perea le ha instado a no sumarse al discurso de la ultraderecha, subrayando que el Ejecutivo no está a favor de procesos de reglarización masiva.



Respecto a la situación vivida en Canarias a finales del año pasado con miles de inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín, ha reconocido los problemas, pero ha considerado que la respuesta del Estado fue todo lo humana y ágil que permitía la pandemia.