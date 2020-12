El Gobierno dice que trabaja para enviar un mensaje a las mafias: "Canarias no es ruta para entrar en Europa"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que la intención del Gobierno ante la crisis migratoria en Canarias es "tener la mejor logística" para atender a estas personas y enviar el "mensaje nítido" a las mafias que trafican con ellas de que "Canarias no es ninguna ruta para entrar ilegalmente en Europa".

Calvo respondía así en el Pleno del Senado a la pregunta parlamentaria realizada por el senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, quien ha calificado al Gobierno de "prepotente" y le ha pedido que pida perdón a los canarios por "las continuas mentiras de los ministros" que han visitado el archipiélago y por convertir las islas "en una cárcel".

La 'número dos' de Sánchez ha rechazado las críticas del representante canario que, a su juicio, debería ser consciente de las "dificultades imprevistas que aparecen" en esta materia, ya que, como ha indicado, Clavijo tiene experiencia en gestión pues fue presidente autonómico.

En este sentido, ha indicado las dificultades que implican en unas islas "disponer al mismo tiempo de espacios, calidad de los mismos, licencias e intervenciones" y ha defendido que el Gobierno ha trabajado en esta línea, consiguiendo seis espacios cedidos por Defensa.

Además, le ha recordado que el Ejecutivo ha puesto en marcha recursos "extra" y ha puesto como ejemplo los 40 millones aprobados este martes en el Consejo de Ministros, así como los 10 millones destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados.

A eso hay que sumar, ha indicado Calvo, la coordinación entre administraciones que les tienen que "ayudar" en Canarias e "implicar a las políticas europeas" en esta materia porque "Canarias es frontera sur de la Unión Europea". "No es fácil", ha señalado la vicepresidenta, para añadir que estas medidas se han de tomar teniendo en cuenta "la protección de los derechos humanos" y la "seguridad en la frontera".

UN GOBIERNO "SORDO Y CIEGO"

Sin embargo, para Clavijo el trabajo del Ejecutivo en esta crisis "brilla por su ausencia" porque, según ha indicado, sólo "han trasladado" a los migrantes de Arguineguín (Gran Canaria) a "otro sitio de las islas" y, además, con "oscurantismo" y "opacidad", sin dejar que estén presentes los medios de comunicación para dar cuenta de lo que ocurre.

Para Clavijo, el mensaje que sí está mandando el Gobierno es que los canarios no les "importan nada", y cree que el Gobierno está ahora "sordo y ciego" porque "no hay elecciones cerca". El senador canario ha criticado que desde la Moncloa se esté hablando de un Gobierno "progresista que no va a dejar a nadie atrás", mientras deja "abandonados" a los canarios.

"Esto ya lo vivimos en 2006 y no se solucionó mandando mensajes, ni convirtiendo Canarias en una cárcel, sino con la solidaridad de otras comunidades autónomas, como País Vasco y Comunidad Valenciana que ya se han ofrecido", ha señalado el senador.

En su réplica, Calvo ha insistido en que esperaba de un expresidente autonómico "una mayor capacidad de equilibrio y prudencia" para hablar sobre este tema. Además, ha afeado a Coalición Canaria que se haya "puesto de frente" a unos Presupuestos Generales del Estado que destinan 5.500 millones a Canarias. "Póngase de este lado y ayude a Canarias y no lo contrario", ha concluido Calvo.