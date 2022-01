El Gobierno canario, consternado por la situación de la inmigración

El Gobierno canario está preocupado y consternado por el número de inmigrantes que han llegado a las islas durante las últimas horas, en especial a Lanzarote, ha dicho este jueves el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez.



En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha insistido en que preocupa la situación y, sobre todo, ante la sospecha de que se han producido de nuevo muertes.



Julio Pérez ha indicado que durante la reunión del Consejo del Gobierno se ha producido un intercambio de opiniones acerca del comienzo de este año en cuanto a inmigración.



Ha añadido que el pasado lunes habló con el ministro Fernando Grande Marlaska y ha insistido en que España debe involucrar a los países de la Unión Europea en la lucha contra las flujos migratorios ilegales al tiempo que ha recordado que, a pesar de las cifras de llegada, se impide la salida de un 40 por ciento de las embarcaciones.



Asimismo ha recordado las condenas severas que se aplican a los pertenecen a las mafias que se dedican al traslado de estas personas y ha considerado que el remedio no está en los países de destino, que lo que sí deben, ha dicho, es disponer de los recursos necesarios para la atención.



Sobre los menores, ha recordado la petición de Canarias de un cambio legislativo que permita una responsabilidad compartida entre todas las comunidades autónomas y que la carga no solo recaiga en aquellos territorios que son frontera.



"No vamos a aflojar en estas peticiones" ha dicho Pérez.