El Gobierno de Canarias pide no confiarse ante la mejora de las cifras del coronavirus

Amós García, jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de Cope Gran Canaria que si no hemos pasado ya el pico –o meseta como él prefiere denominarlo- estamos en ello en estos momentos. Insiste en que el confinamiento en los hogares ha dado sus frutos y seguirá haciéndolo a medida que vayan pasando estas semanas de prórroga del estado de alarma.

“Hay que ser consciente de que el confinamiento domiciliario ha tenido su repercusión, se ha cortado la transmisión del covid-19. Pero también hay que ser consciente de que subir una montaña es complicado, pero bajarla también lo es”, apuntaba Amós García.

El jefe de epidemiología pide cautela a la hora de eliminar las medidas de confinamiento. Solicita a las administraciones que tengan en cuenta que hay que controlar la vuelta a la normalidad para que no se experimente un repunte en el número de contagiados por el coronavirus. Por ello, insiste en que a pesar de que “todos tengamos muchas ganas de volver a la normalidad, hay que empezar a abrir la mano del confinamiento lentamente”.

CONTAGIOS REALES

El jefe de Epidemiología aseguraba que un dato importante a la hora de controlar esa vuelta a la normalidad es que el número exacto de contagiados no lo conocemos, ya que hay muchas personas que han contraído el covid-19 pero se muestran asintomáticas, por lo que, sin test, no se puede saber qué número de ciudadanos darían positivo a coronavirus.

“El número de infectados real puede oscilar entorno a un 15% del total de la población, estamos hablando de muchos miles de personas en el mundo”, apuntaba Amós García.

Lo ideal, según manifiestan los expertos es poder tener una idea aproximada de las personas contagiadas a través de test rápidos o gracias al estudio que el Ministerio parece está empezando a llevar a cabo de cero prevalencias.

Sin embargo, el jefe de Epidemiología mandaba un mensaje de tranquilidad a la población, ya que apuntaba a que “el papel que tienen los asintomáticos en el contagio no es el mismo que el que experimenta el que tiene síntomas, ya que la carga viral de estos últimos es mucho mayor y posibilita una mayor capacidad de transmisión del problema”.

POSIBLES TRATAMIENTOS

Amós García insistía en que hay varios tratamientos que están en el punto de mira por poder ser la solución a los contagios. Decía que “hay una respuesta que está muy cercana”. Sin embargo, no garantizaba la efectividad de medicamentos que, en estos momentos, se están probando para curar el coronavirus. Él aseguraba que “cualquier innovación hay que valorarla con optimismo, pero esto no es suficiente para garantizar que un medicamento sea válido. Para esto se requiere de una homologación con estudios y pruebas serias”.

Amós García no se mostraba tan optimista con los plazos para tener una vacuna, “mínimo un año o año y medio para poder tener la vacuna”, es el tiempo que preveía el experto. El epidemiólogo insiste en que las vacunas son de los fármacos más seguros que hay en el mercado porque requieren de varios estudios para después proceder a la producción.

Sin embargo, apuntaba a que un asunto positivo que ha puesto sobre la mesa este virus es el requerimiento de las vacunas por parte de los escépticos: “todo el mundo desea una vacuna del covid-19. Me gustaría que las personas que cuestionan las vacunas sean conscientes de qué ocurriría si viviésemos en un mundo sin esto.”.

Además, Amós García cree que este virus aumentará la demanda de la vacuna de la gripe, que hoy en día es muy baja.

MASCARILLAS PARA TODOS

El epidemiólogo aludía también al análisis que está haciendo el Gobierno de España de la posible recomendación a la población de utilizar las mascarillas para salir a la calle.

Según Amós García este mecanismo es útil para las personas que están infectadas para que no contagien a los demás, sin embargo, él asegura que para los no positivos en covid-19 esta no es una medida de protección frente al contagio. “Si entienden que es favorable que todos se pongan mascarillas porque se evita que los infectados puedan producir infección puede plantearse, ya que no se sabe realmente quién está contagiado y quién no”.

Sin embargo, él era tajante con respecto al abastecimiento de esta herramienta de protección, “no se puede hacer una recomendación o una imposición sanitaria si no hay producto para todos”.

Para el jefe de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno regional lo esencial sigue siendo mantener las medidas de higiene que se recomendaron en un principio. “Es importante mantener este hábito, que es la verdadera vacuna contra el covid-19”, lavarse las manos, toser en el lado interior del codo o mantener la distancia de seguridad “puede salvar vidas”.