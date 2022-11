Global advierte de que los fondos para implementar la gratuidad de las guaguas son insuficientes

El próximo 1 de enero entrará en vigor la gratuidad de los transportes públicos en Canarias Gracias al acuerdo que ha logrado arrancar Coalición Canaria al gobierno de Pedro Sánchez a cambio del apoyo de los Presupuestos Generales del Estado.

La medida está generando controversia en las administraciones porque consideran que la misma podría traer efectos perniciosos como un aumento de la demanda que generaría guaguas llenas, sin embargo, en La Mañana de COPE Gran Canaria, en directo general de Global ha rechazado esta reflexión, a juicio de Víctor Quintana, el problema no está en el notable incremento de clientes que podría generar la medida sino en el coste que ha cifrado la administración, considera que 81 millones de euros es “claramente insuficiente, y los fondos podrían agotarse en 8 meses.”

A su juicio, habría que invertir unos 130 millones de euros para poder implementar la medida durante todo 2023 y eso sin contar con el gasto que tendría que hacer las operadoras si desean comprar más guaguas y contratar más conductores.

Quintana reconoce que hoy en día el precio de la guagua no es un problema, ya que hay bonos que dejan el billete a un precio muy asequible para la población: “hace 5 años, el coste del desplazamiento si era un problema, pero desde que se han implementado los bonos, las encuestas nos dicen que no es un inconveniente,” por lo que cree que no “habrá un notable aumento de usuarios”

El presidente de Global también se ha mostrado a favor de que decaiga la obligatoriedad de la mascarilla en los transportes públicos, reconociendo que no es lógico que los “jóvenes estén aglomerados fiesta en una discoteca y cuando entran en una guagua tengan que ponerse la mascarilla”, además advierte de que “ya es hora de quitar el castigo que supone un chofer tener que portar la mascarilla durante 8 horas.”