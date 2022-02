El futuro de los destinos y empresas turísticos pasa por la transformación y no por la digitalización

La digitalización en el sector turístico es objetivo multifactorial que va más allá de ofrecer un portal atractivo y la generación de líneas inalámbricas que permitan a los clientes conectarse a la red a velocidades de descargas por encima de los 9,6 Gbps. Un ancho de banda estándar que logre una conexión rápida, fluida y cómoda es suficiente para la gran mayoría de los alojamientos hoteleros y extrahoteleros, lo mismo pasa con las posibilidades que ofrecen los portales web; todos ellos ofrecen el mismo estándar de información más o menos detallada pero suficiente para hacer llegar sus ofertas y bondades alojativas.

El panorama no cambia si buscamos las propuestas de los destinos y establecimientos turísticos en redes sociales, todos utilizan las mismas fórmulas y recetas para llegar a sus clientes.

Estas tres sugerencias están obsoletas porque se ha llegado al límite de su desarrollo por lo que explorar nuevas posibilidades debería ser el objetivo de todos los destinos turísticos.

No hace mucho tiempo, Facebook ha cambiado de denominación, su propietario, Mark Zuckerberg, anunció durante el evento virus Facebook connect 2021, que la compañía se llamara ‘Meta’ con el objetivo de llevar a las redes sociales a un nuevo nivel.

Meta, diminutivo de metaverso es una declaración de intenciones del futuro a explorar de Facebook, el metatarso es un entorno virtual donde los humanos interactúan cómo avatares a través de un ciberespacio sin limitaciones físicas.

El especialista en estrategias, desarrollo y transformación digital de roundcubers.com Jimmy Pons, asegura que el futuro no pasa por digitalizar sino transformar, a su juicio, “el problema que tenemos hoy es que todos acaban haciendo lo mismo, utilizamos la digitalización para comunicarnos con el cliente, y esto es lo que hace todo el mundo.”

Pons asegura que los destinos turísticos deben conocer su potencialidad y encontrar aquello que los hace diferentes “no vale lo que tú copie lo que ha hecho tu territorio sino encontrar cuál es tu ADN, qué es lo que hace a un lugar único en el mundo, y eso es lo que ni los destinos, ni las empresas trabajan.”

Encontrar ese punto diferenciador es fundamental porque te permite establecer tu estrategia de marketing y que sea única “y es aquí donde está la transformación.

LA TRANSFORMACION EN LOS DESTINOS TURÍSTICOS: METAVERSO Y NFT

Según Pons, la transformación supone personalizar las experiencias y saber cuál es tu cliente, “el cliente siempre busca qué hacer en el destino, y es aquí donde las empresas o establecimientos deben adaptar su oferta.”

Dependiendo a quien te dirijas, debes adaptar tu producto, “es fundamental trabajar las experiencias y ofrecer al cliente una experiencia innovadora.”

Ejemplo de ello son los metatarsos, este, según Pons, es el mayor ejemplo de transformación digital, “comunicarnos con el cliente a través del metatarso, te da un plus de transformación que otros no tienen ahora mismo, pero será realidad en la gran mayoría de establecimientos en un futuro no tan lejano.”

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El propio metaverso o incluso los NFT, son posibilidades que los destinos deben entender para implementar su oferta. Facebook ha modificado du nombre y ahora es Meta, con esta estrategia, lo que anuncia la red social es que existe un metatarso y será aquí donde comience a incluir sus contenidos. Según Pons “las empresas y destinos deberían seguir el camino de Facebook, y empezar a tener una estrategia en el metatarso y NFT y descubrir cómo se hace marketing y se relaciona con los clientes.

El especialista en procesos digitales explica que por eso se habla de transformación y no digitalización, “es un grupo de cosas que la empresa tiene que empezar hoy a estudiar porque todo va a cambiar, de 2005 a hoy han pasado 17 años y nada tiene que ver la tecnología hoy.”