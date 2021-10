“Francisca Quintana votó para expulsar a su compañero Alejandro Marichal del Ayuntamiento”

Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que no ha prometido ni ofrecido nada a la concejal Francisca Quintana, de CC, que ha decidido desobedecer las órdenes del dirigente de su partido en el municipio y continuar en el Gobierno municipal después de que la alcaldesa cesara a Alejandro Marichal y Pino Dolores Santana.

“Yo no tenía previsto cesar a ningún concejal, pero al explicar la situación a mi grupo de gobierno todos me apoyaron en esta decisión”. La regidora ha asegurado que la situación se produjo porque Pino Dolores Santana no cumplió con las directrices marcadas. “Era la encargada de Recursos Humanos y le pedí un listado. Me contestó que debía hacer una petición por escrito a ver si me pasaba la información”.

Asimismo, Narváez ha apuntado que en la reunión en la que decidió quitar de esa área a la concejala no estaba Alejandro Marichal, el cual emitió al día siguiente un comunicado criticando la actuación de la alcaldesa y la gestión del Gobierno municipal. “En ese comunicado él se expresa como si fuera el alcalde y no lo es. También habla como si hubiera estado fuera del Ayuntamiento en estos 2 años de Gobierno”.

Según la alcaldesa, el concejal de CC no se puso en contacto con ella ante la destitución de su compañera Pino Dolores Santana, sino que recurrió a otros compañeros concejales para que le informaran de lo que había ocurrido en la reunión. “Retirar a la concejala era una falta de la que tendríamos que haber hablado, incluso se podría haber solucionado si me hubiera dicho que es una área que tenía que gestionar el partido nacionalista, pero decidió actuar por su cuenta”.

Tras la emisión del comunicado de Marichal, Narváez solicitó una reunión con todo el equipo de Gobierno -incluido Francisca Quintana- y decidieron por unanimidad cesar al concejal. “No fue una decisión personal que tomara yo, sino que plantee lo que había ocurrido y todos decidimos cesar a Alejandro Marichal. La edil estaba allí y decidió como el resto de concejales”.

Según la alcaldesa, “cuando las cosas se ponen feas salta del barco”, ya que en numerosas ocasiones había solicitado al edil más apoyo en la gestión de Gobierno y no la había recibido. “Esto solo fue la gota que colmó el vaso”.

Insiste en que espera que Francisca Quintana siga apoyando con su acta de concejal al Gobierno en curso, ya que desde el principio ella ha asegurado que continúa con su compromiso de que gobierne este pacto. “Va a seguir remando y apoyando desde la gestión de sus áreas”.

La alcaldesa ha reconocido la valentía de Quintana, quien actuó contra las directrices de su partido por convencimiento propio. “No creo que haya sido nada fácil, pero espero que siga a nuestro lado”.