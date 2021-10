Francisca Quintana, edil de CC en San Bartolomé de Tirajana: “La humillación por mi partido fue brutal”

Francisca Quintana, concejala de CC en san Bartolomé de Tirajana, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que se ha sentido “humillada y desplazada” por sus compañeros de partido.

La edil ha comunicado que rompe con su partido después de que Conchi Narváez, alcaldesa del municipio sureño, haya destituido a dos compañeros de CC, Alejandro Marichal y Pino Dolores Santana, por desavenencias. Por su parte, Francisca Quintana no ha respondido de la manera planteada por el partido nacionalista, ya que informaban de que el resto de cargos de CC saldrían del gobierno ante esta actuación.

“No había buena relación entre los compañeros. Con la actitud que ellos han tomado no me he sentido identificada y por eso actúo por mi cuenta”. La concejala indica que desde el año pasado se siente desplazada, ya que la destituyeron de sus funciones como concejala de Festejos y nadie del partido le informó previamente a pesar de ser miembro de la ejecutiva del partido. “Me enteré en una reunión con Conchi Narváez y Alejandro Marichal. Todavía estoy esperando por una reunión que les solicité al respecto”.

“A mí no me importa en qué concejalía estar, son las formas, si soy compañera siéntate y hablamos”. Según Francisca Quintana, el propio Marichal formó parte de este desplazamiento. “En una fiesta de Fin de Año me vi sola, en una cabalgata también y solo recibí el apoyo del PSOE”. Por esta razón, la edil ha confesado que siempre se ha sentido más apoyada por el resto de partidos que por el suyo propio.

Francisca Quintana ha advertido que ya había informado al responsable del partido en el municipio tirajanero de que no iba a ir en lista más con ellos. “No sé a qué viene que en su cabeza haya pensado otra cosa si le dije que después de esta legislatura no iría más con ellos”.

“Lo que extrañaría a la gente es que me hubiera ido con el partido porque todo el mundo sabía lo que estaba pasando. La humillación fue brutal”, apunta.

Indica que entiende que el partido tenga que reunirse para tomar una decisión sobre su permanencia en el partido y destaca que está abierta a dialogar. “Yo respetaré lo que acuerden, espero que ellos también respeten que yo me quede porque no tengo pensado entregar mi acta”. Quintana señala que no va a ir en contra de sus principios o su dignidad.