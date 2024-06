Foro Roque Aldeano denuncia más retrasos en la carretera de la Aldea: "Están hacen el paripé"

La indignación y el malestar se han apoderado, una vez más, del Foro Roque Aldeano, que vuelve a denunciar el retraso en la construcción de la carretera de la Aldea, la vía continúa sufriendo demoras y ahora se vuelve a visibilizar en la segunda fase de la construcción, en principio estaba previsto que toda la infraestructura estuviese finalizada en 2025, pero el foro advierte de que "a este ritmo se abrirá en 2030" y remarcan que para una construcción de 18 kilómetros "hará faltan 20 años."

"Los obreros hacen el paripé"

Rafael Ramos, portavoz del foro sigue expresando su frustración, preocupación e indignación por el ritmo de las obras: "ahí no trabaja nadie, hay obreros que hacen el paripé", además señala que todavía queda mucha obra por delante, reconoce que los 7 túneles de la segunda fase ya están perforados, pero avisa de que todavía están en la fase de protección de la estructura "las labores se centran en evitar desprendimientos," por lo que todavía falta el acondicionamiento de los mismos.

Además, alerta de los dos viaductos; el del Barranco de La Palma y el Risco, "son las obras más complicadas y todavía no están construidas, Ramos conmina a la consejería de Obras Públicas que "se ponga las pilas", y se pregunta "donde están los 30 millones que cada año hay que transferir a las obras de la carretera", además también critica que "nadie de la consejería se haya sentado con ellos para pedir explicaciones por el retraso en la infraestructura". La segunda fase de la carretera, esencial para mejorar la conectividad y la seguridad vial entre La Aldea y Agaete, aún está lejos de completarse.

Todavía faltan los viaductos

Según el Foro Roque Aldeano, faltan por construir dos viaductos fundamentales, cuya ausencia impide cualquier avance significativo. Además, de los siete túneles planeados, solo se han perforado, sin que se hayan completado las obras interiores ni las medidas de seguridad necesarias. El proyecto de la carretera de La Aldea ha sido un tema polémico y controvertido durante años, con múltiples retrasos y sobrecostes que han generado críticas tanto a nivel local como regional.

Los habitantes de La Aldea han sufrido las consecuencias de una carretera insuficiente y peligrosa, siendo testigos de numerosos accidentes y dificultades para acceder a servicios básicos. El Foro Roque Aldeano exige respuestas claras y un compromiso firme por parte de las autoridades. "Necesitamos un plan de acción realista y transparente, con plazos que se cumplan y con una supervisión efectiva de los trabajos", afirmaron.

La comunidad también insta a una mayor inversión y recursos para asegurar que la obra se complete lo antes posible. La carretera de La Aldea no es solo una infraestructura; es una arteria vital para la región, impactando directamente en la calidad de vida, la seguridad y el desarrollo económico de sus habitantes.

El retraso hasta 2030 no solo representa un fallo logístico, sino una promesa incumplida para una comunidad que ha esperado pacientemente. En este contexto, el Foro Roque Aldeano continuará su lucha, haciendo oír su voz y demandando soluciones concretas. "No vamos a parar hasta que se cumplan los compromisos. No merecemos seguir en esta incertidumbre", concluyeron. La comunidad espera que su persistencia y determinación finalmente lleven a la concreción de esta tan ansiada infraestructura.