Foro la Isleta denuncia que la licencia municipal al taller de megayates vulnera la ley

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la licencia urbanística para la construcción de megayates en el muelle del Refugio. La ocupación de suelo en el lugar se reduce un 33% con respecto al proyecto original. Varias asociaciones se han opuesto a esta obra, ya que consideran que dañan el medio ambiente y el paisaje de la capital gran canaria.

En los micrófonos de La Mañana de COPE en Gran Canaria estuvo Félix Alonso, responsable del foro la Isleta, que explicó las razones por las que están en contra de esta construcción, a pesar de la modificación del proyecto. Asegura que el Ayuntamiento está vulnerando la ley al hacer trámites durante el estado de alarma. Hace referencia al real decreto 463/2020 del 14 de marzo que recoge lo siguiente: “Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público”.

Alonso anuncia que ya están poniendo en marcha consultas a abogados para que les digan si realmente esta obra cumple todos los requisitos. Asimismo, duda que se haya hecho un estudio real de impacto medioambiental. “Ya no hablamos solo desde un punto de vista paisajístico sino de toda la contaminación que puede generar”, aclara. El responsable insiste en que no es el sitio adecuado y que hay mejores alternativas. Dice que al final es un taller, aunque lo intenten disimular, y que será imposible ocultar su estructura.

“La modificación no ha cambiado la altura de 24 metros por lo que el impacto visual sigue siendo muy alto”, explica. Dice que un taller de esas características no encaja en una zona tan importante como el muelle del refugio. “Es una amenaza para que este espacio deje de ser en un enclave para tantos ciudadanos”, defiende. Félix Alonso cree que el hecho de que tengan la licencia municipal no significa que ya no se pueda hacer nada. Recuerda el caso del muelle de Agaete que también llegó a tenerla