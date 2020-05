El portavoz parlamentario y coordinador territorial de Nueva Canarias, Luis Campos, ha asegurado que desde su partido siempre han sido claros defensores de una modificación y derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral planteada por el Partido Popular, ya que consideran que fue “absolutamente dañina y dejó en precariedad a los trabajadores del conjunto del Estado”. Además, en Canarias, según Luis Campos, la afección de esta reforma laboral fue aún más grave dada la precariedad del empleo que caracteriza a este territorio.

Por esta razón, Nueva Canarias ha exigido -desde hace años- la derogación de los aspectos más perjudiciales de esta reforma para los trabajadores. Sin embargo, el portavoz parlamentario del partido nacionalista indicaba que le parece “sorprendente” el instante y la forma de aplicar esta derogación de la reforma.

“La forma en la que se ha hecho la derogación de la reforma laboral me parece de una torpeza extraordinaria", lamentaba Luis Campos.

“El acuerdo se planteó a tres bandas y, apenas cuatro horas después, se desbancaba una de ellas y el vicepresidente, Pablo Iglesias, decía al día siguiente que los acuerdos hay que cumplirlos. No se entiende nada”, decía Campos.

Según el portavoz parlamentario de NC, tanto sindicatos como empresarios están cabreados, ya que se está tratando una cuestión muy importante que afectaría a los trabajadores de toda España y no se ha contado con ellos para tomar una decisión. “Creo que no se puede obviar a los empresarios y sindicatos porque son los principales afectados”. También insistía en que debería contarse con el resto de fuerzas políticas para llevar a cabo este tipo de acciones.

“Nueva Canarias siempre estará del lado de la derogación de los aspectos más perjudiciales de la reforma laboral, pero nos hubiera gustado que no se produjera de esta forma. No es el instante más propicio”, lamentaba Luis Campos. Él decía que no se ha propuesto de la manera adecuada y, por eso, no lo apoyan.

USO DEL SUPERÁVIT Y DE LA DEUDA

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias también criticaba que el Gobierno de España esté haciendo concesiones a otros partidos para que estos pasen del no al sí en las votaciones para mantener el estado de alarma, mientras se deja a un lado y se aplazan las reuniones para decidir de qué forma puede Canarias emplear el superávit, el remanente y el endeudamiento.

“Entendemos que cada administración luche por lo que cree justo, pero si hay un territorio que necesita ahora la atención del Gobierno es Canarias”, apuntaba.

Luis Campos señalaba que ellos están del lado del Gobierno socialista, pero decía “es evidente que la conexión que existía hace unos meses se ha ido deteriorando”. Sin embargo, él apelaba al diálogo y a avanzar en las negociaciones.

“Ayer emplazábamos con urgencia a Pedro Sánchez a continuar con las reuniones para llegar a soluciones”. Campos se refería al uso del superávit, concretar hasta donde se extenderán los ERTE turísticos y los planes de reactivación de la economía para los próximos meses. Desde el partido nacionalista exigen una fecha cuanto antes para solventar estas cuestiones.

“Trabajaremos en el diálogo y la exigencia”, ya que para Luis Campos la situación sanitaria “ya está encausada” y ahora hay que trabajar en otras dos situaciones complejas: la social y la económica que golpearán duramente a Canarias.

“Necesitamos el mismo respaldo para Canarias que hemos dado al Estado para tener los recursos necesarios y los apoyos que se requieren en este instante. Es necesario que la lealtad sea recíproca”. Campos aseguraba que no van a permitir que Canarias se quede sin lo que le pertenece por aplazar las reuniones.