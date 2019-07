"La Fiscalía no se ha puesto en contacto con nosotros antes de desestimar nuestra denuncia"

En los micrófonos de COPE Canarias, el colectivo de médicos de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria ha expresado su malestar por la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia que presentaron ante la situación en la que trabajaban en este área del centro médico gran canario.

Esperaban que, al igual que a la consejería se le ha pedido información sobre su actividad, a ellos, se les diera la oportunidad de presentar los argumentos, datos, reuniones, fechas y números en los que se han basado para poner la denuncia, hace ya más de dos meses. Pero no ha sido así. En ese periodo de tiempo, nadie se ha puesto en contacto con ellos y se ha resuelto la demanda, escuchando solo a una de las partes, no a las dos implicadas en cualquier litigio.

“Pensábamos que esto era el “hacer” normal, dice su portavoz Manuel Fuentes. El dossier en el que nos basamos para la denuncia no la hemos podido presentar. Es una denuncia consensuada y meditada. No nos han dado la oportunidad de presentar nada. Solo se han quedado con los 16 folios de la consejería. Nadie la de la Fiscalía se ha puesto en contacto con nosotros”.

Ahora el colectivo está quejándose en los medios de cómo se ha resuelto todo y posteriormente van a sentarse para decidir que hacer con el objetivo de seguir adelante con su reclamación. “Queremos sentarnos y encontrar la mejor fórmula sin quedarnos con los brazos cruzados”.

Manuel Fuentes reconoce que ahora mismo están mejor que hace dos meses, porque ya ha terminado el invierno, y siempre en el verano la demanda asistencial baja. “Es una realidad, ahora ya no tenemos esa sensación de agobio que teníamos hace dos meses, pero seguro que en octubre volvemos a lo mismo, incluso peor, porque cada año empeora”.

Respecto al cierre de camas en verano, asegura que es un lastre que han sufrido durante años en urgencias, “porque parece que aquí no tenemos ninguna relajación. Parece que si no trabajas al 100 o al 200% en urgencias no vale”.