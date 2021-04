La firmeza de Isabel para que Youssouf pudiera salir de Canarias: “Ninguna persona es ilegal”

Solo entre tanta gente, deambulando por las calles de una isla desconocida, tras días sin probar bocado y encerrado en sus pensamientos. Dos chicas, trabajadoras del Centro Comercial San Fernando de Gran Canaria, se percataron de su situación y le invitaron a comer. Lo que Youssouf no sabía es que, a partir de ese día, su suerte iba a cambiar con tan solo una llamada telefónica.





Una de las jóvenes habló con su madre para contarle lo sucedido, pues le disgustaba la idea de dejar al chico en la calle. Isabel Santana, una mujer grancanaria de 72 años, cedió y le pidió a su hija que lo trajera a casa. Tras hacerse la prueba de antígenos, vivió como un hijo más bajo el techo de Isabel y comenzaron a preparar toda la documentación para reunirle de nuevo con su familia.





En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día más esperado. Saldría de Canarias el viernes 17 de abril, con todos los papeles en regla. Sin embargo, no sería una tarea fácil. Santana ha contado en COPE Canarias que tuvo que luchar durante casi tres horas con la policía del aeropuerto para que el joven migrante pudiera volar.





“Gracias a la firmeza que yo tenía y con argumentos, con los documentos en la mano, diciéndoles que tenían los papeles y que su tío había hecho una declaración jurada, que solo era un cambio de domicilio... En fin, fue una lucha bastante dura”, ha denunciado la acogiente.





Pero esta grancanaria no se iba a rendir tan rápido. Llamó a su abogado, David Arencibia, quien le confirmó de nuevo que Youssouf “tiene derecho a viajar porque es un cambio de domicilio”. Isabel Santana, más convencida aún, le volvió a insistir a los agentes, pero volvieron a negarles el paso. Por ello, Santana acudió a la comisaría del propio aeródromo para volver a persistir y a avisarles de que los iba a denunciar “porque era una negación rarísima del derecho que le asistía”. De nuevo, puso en altavoz al abogado para que le escuchara toda la oficina, pero no hubo suerte.





Quedaban tan solo media hora para que el avión despegara. Finalmente, la policía aceptó. “Yo sé que ellos no tienen culpa porque vienen con órdenes de sus superiores, pero la verdad que es una reacción fragante de todos los derechos humanos”, ha opinado la mujer grancanaria.





La madre de familia no señala como culpable a los cuerpos de seguridad de estos episodios, pues es consciente de “que ellos tienen unas normas de sus superiores y ellos se rigen por esas normas que les dan”. No obstante, destaca la dura gymkhana de argumentos que tuvo que pasar para convencer a los agentes. “Así todo, cuando ellos ya no tenían argumentos porque les iba presentando todo este tipo de cosas, ya nos decían que era por el covid...”, ha añadido la acogiente.





La cuenta atrás comenzó. Tan solo tenían 20 minutos para pasar el control y llegar a las puertas del aeroplano. Isabel no se separó de Yusuf en ningún momento. De hecho, ella también compró un billete, a pesar de que no iba a volar, solo para acompañarle. “Fui casi en volandas a llevarle a la cola del avión y ya me quedé allí tranquila... Youssouf no se lo creía y yo tampoco”, suspiró aliviada y con alegría Santana.





“Yo me compré un billete para asegurarme de que él iba a volar y, lógicamente, si él no volaba yo tampoco. Yo no iba a volar, obviamente. Solo me compré el billete para poder acompañarle hasta el final y creo que eso a él también le dio la tranquilidad”, ha aseverado la mujer.





Aunque hoy nos regala este suceso extraordinario, Isabel Santana no se considera “ninguna heroína”, sino “una persona tenaz que, cuando me entrego, me entrego de corazón. He hecho lo que tenía que hacer y creo que muchas personas deben sentir esa satisfacción de decir ‘el deber está hecho, simplemente era lo que tenía que hacer’”.





Al final, gracias al tesón de Santana y la ayuda de su abogado podemos contar un final feliz para esta historia, pues “la firmeza y la constancia han logrado que Yusuf haya podido salir”.