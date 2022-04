Firgas alerta del grave inconveniente que sufren en la gestión pública al carecer de interventor

Las dificultades de las entidades locales canarias para contar entre su plantilla con interventores, secretarios y tesoreros está generando que muchos ayuntamientos tengan problemas en su gestión diaria, esta ausencia genera situaciones muy complicadas de resolver como el pago a los proveedores, el ingreso de las nóminas de los trabajadores municipales y entre otros el acceso de los municipios a subvenciones.

La semana pasada municipios de la comarca norte de Gran Canaria se reunió con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, con el objeto de encontrar una solución este problema que afecta de forma grave a los ayuntamientos.

Uno de los que arrastra este problema es el ayuntamiento de Firgas, han iniciado procesos selectivos, pero quedan desiertos, por lo que cada mes deben pedir autorización a función pública par que un funcionario de manera accidental ocupe la plaza de interventor para resolver los asuntos de su competencia.

El alcalde del municipio, Jaime Hernández, reconoce que es un problema a nivel nacional, pero que en canarias tiene especial incidencia: “el problema que existe es que no hay habilitados suficientes para cubrir las plazas y aunque se ofertan a nivel nacional no hay gente dispuesta a venir, una situación, esto supone que función pública tiene que autorizar a otros funcionarios a desempeñar la labor de intervención.”

La figura del interventor junto a la de secretaria y alcaldía es una de las más relevantes de los ayuntamientos y es esencial para la buena marcha de la función pública del consistorio: “nosotros venimos reclamando que se tienen que tomar medidas, que de alguna manera de salida a los ayuntamientos de Canarias en una situación preocupante.”

Las competencias para el nombramiento de la figura del interventor es estatal, es el gobierno central quien debe cubrir este puesto, pero en las islas no existen candidatos al cargo, los habilitados nacionales se nombra por un real decreto a nivel nacional que requiere ser funcionario de carrera y en la gran mayoría que aprueban esas plazas no quieren venir a Canarias porque no es rentable los sueldos que se establecen en los ayuntamientos de las islas.

El alcalde de Firgas alerta de que no tener interventor, significa la parálisis total del ayuntamiento: “no poder hacer ningún pago; no poder pagar las nóminas, no poder pagar a los proveedores, no poder las ayudas de emergencia social, no poder sacar las licitaciones y proyectos de obras, es una figura fundamental para la buena marcha del ayuntamiento, sin esa figura sería imposible gestionar una administración pública.”

Sin embargo, con la autorización de función pública, que se realiza mes a mes en Firgas, recayendo siempre en el mismo funcionario del ayuntamiento, no ha generado grandes consecuencias, según Hernández, “el mes pasado se retrasó un poquito más de lo habitual el pago de las nóminas, fueron solo dos días, tampoco se ha perdido ninguna subvención para el municipio” lo cual no quiere decir que no sea preocupante y no haya que resolverlo