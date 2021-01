Fiestas de 55 personas, positivos paseando y grandes superficies repletas: Lanzarote se condena al aislamiento

La isla de Lanzarote se encuentra desde este viernes en nivel 3 de alerta sanitaria, después de que el Gobierno de Canarias haya aprobado aumentar las normas contra la pandemia en la isla. Medida que se toma después del fuerte incremento de casos que ha experimentado en las últimas semanas y que le ha llevado a tener la incidencia a 7 y 14 días, mas alta de toda Canarias con 328,32 y 440,61 casos por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

El aumento de las restricciones no es una sorpresa para muchos en la isla, ante los incumplimientos que se han producido por parte de la población. Lo contaba en COPE Canarias, Pedro Nolla. Es el propietario del Restaurante El Risco, que, como el resto del sector hostelero, va a tener que reducir considerablemente el número de mesas para trabajar, con el consiguiente perjuicio económico.

Nolla contaba lo que ha vivido las últimas semanas en la isla. Tiene pruebas de que se han celebrado fiestas que han reunido a más de 55 personas, incumpliendo claramente las normas de seguridad. También ha sido testigo de la irresponsabilidad individual de ciudadanos que, siendo positivos, salían a pasear al perro por las calles. Por si esto fuera poco, la gente demostraba no tenerle miedo al coronavirus, masificando centros comerciales donde no cabía nadie.

Mientras todas estas situaciones se daban, el sector hostelero ha respetado las normas, en su caso, desde mayo, no han tenido ningún problema, ni con los trabajadores, ni tampoco con los clientes. Ahora mira al futuro con mucha preocupación. El negocio flojea y el mismo no ha cobrado este mes, para poder destinar ese dinero a las nóminas de los trabajadores y los proveedores.

Una situación que extiende al resto del sector hostelero. “He hablado con compañeros de Tenerife que se han puesto a llorar, llevan mucho tiempo cerrados, viven al límite, con muchas deudas desde marzo”.

También se queja de la falta de ayudas por parte del Estado o del Gobierno de Canarias: “Este mes a mi no me van a perdonar ningún impuesto, no estamos recibiendo ningún tipo de ayudas del Estado o del Gobierno de Canarias, estamos desamparados”.

Con las restricciones que conlleva el nivel 3 de alerta sanitaria únicamente podrá trabajar con 4 mesas situadas a la entrada del restaurante. En nuestros micrófonos se preguntaba, quién se va a sentar en ellas con la isla aislada”