La fiesta multitudinaria que indigna a Canarias

El propietario del L'olas bar ha decidido anular todas las fiestas del establecimiento ante las críticas en redes sociales por lo que consideran -los usuarios de la red social- falta de seguridad sanitaria.

Vídeos y fotografías circulaban entre los jóvenes de Maspalomas, sin embargo, durante los últimos días crecía la polémica por un vídeo publicado en la cuenta del propio bar en el que decenas de jóvenes festejan sin mascarillas y sin guardar la distancia mínima de un metro y medio de seguridad.

"La dirección del L'olas informa de que dada la controversia generada por la aglomeración de público en el exterior de nuestro local, en la playa de Maspalomas, se anulan todas las fiestas para evitar estas situaciones. Las celebraciones privadas que se deseen realizar deberán hacerse previa reserva". Este era el comunicado emitido por la dirección del bar en su red social Facebook.

Desde COPE Gran Canaria nos hemos puesto en contacto con algunas de las jóvenes que han acudido a este espacio a disfrutar del ocio al aire libre. Sin embargo, todas coinciden en que los clientes del establecimiento no respetaban la distancia de seguridad.

“Yo lo he vivido de primera mano y la gente no lleva mascarillas, no respeta la distancia de seguridad y cuando van a pedir, en la fila, siguen sin respetar las normas sanitarias”

Una situación que empeoraba durante los últimos fines de semana cuando la fiesta se hacía más popular entre los jóvenes: “el último viernes fue una locura. Ahora se puede seguir yendo pero no ponen música”, afirmaban.

"Parece que la gente no entiende la situación y prefieren salir de fiesta", sentenciaba una de ellas.