Fernández no descarta incluir a Gloria Cabrera en su plancha si gana las primarias al Cabildo de Gran Canaria

La diputada nacional y portavoz de Coalición Canaria, María Fernández, ha registrado este lunes su candidatura al proceso de primarias abierto por CC para

liderar la lista al Cabildo de Gran Canaria.

En la Mañana de COPE Gran Canaria ha reconocido el giro que ha dado su vida en los últimos años, primero cuando fue designada por su formación como candidata al parlamento de Canarias por la isla de Gran Canaria y ahora como candidata a la institución insular, reconoce que “hay cuestiones que no estaban en mi cabeza y no podría ser sin el cariño y el apoyo de todos mis compañeros porque ellos son los que me han animado y me han demostrado que somos algo más que un partido, somos una familia y que compartimos un proyecto”, espera que sus compañeros confíen en ella y reconoce que le hace mucha ilusión liderar el proyecto.

Preguntada por si es la candidata del secretario insular de la formación, Pablo Rodríguez, ha afirmado que “tanto Fernando Clavijo como Pablo Rodríguez se han mostrado al margen”, recordando que este último ha sido el que ha instaurado un procedimiento de primarias para evitar que “cuatro o cinco personas sentadas en un consejo político insular sea quien elija al candidato.”

Fernández recordaba que este jueves, 20 de octubre, es el último día para presentar los avales; “estoy trabajando en ello” y a lo largo de la semana que viene serán las votaciones.

Junto a Fernández, también ha mostrado su intención de encabezar la lista de Coalición Canaria al Cabildo, Gloria Cabrera, la diputada nacionalista no ha desvelado si la incluirá en su plancha si finalmente gana las primarias: “primero vamos a someternos al procedimiento de votación de los afiliados y como formar una lista potente con un buen equipo”, y reconoce que Cabrera “ha hecho un trabajo muy bueno durante estos años”, a la vez que apunta que “ya habrá tiempo para formar un equipo potente.”







Fernández considera que el Cabildo insular "debe dejar de ser ese lugar donde van a terminar su vida política todos" los políticos, apostando así por un modelo de "renovación y modernización" de la institución insular, "con gente, ideas nuevas, energías y ganas de cambiar las cosas" para "acelerar el desarrollo de esta isla que lleva años estancado".

Para Fernández, el Cabildo dispone de herramientas, así como del dinero en los bancos y las competencias en materia sociosanitaria para mayores, además de empleo, juventud, autónomos, para poder ejecutar proyectos "ambiciosos que mejore y cambies vidas".

En relación con ello, dijo que Gran Canaria tiene más de un 47 por ciento de paro juvenil, el "más elevado" de las ocho islas, apuntando que actualmente "no dejan a los jóvenes construir aquí un proyecto de vida. Esto debe cambiar", al tiempo que se refirió a la "situación límite" que viven "muchas familias como consecuencia de una pobre política sociosanitaria".

María Fernández, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciada en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, desarrollando su trayectoria profesional como autónoma y emprendedora montando su propia empresa. Ha sido durante más de una década abogada en el turno de oficio, desempeñando trabajos en las especialidades de derecho civil, de familia y violencia de género.

En 2017 pasó a formar parte del gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias y a ofrecer sus servicios de asesoría en la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno regional. Actualmente, es diputada en el Congreso por la provincia de Las Palmas.

