Feijóo estará en Las Palmas de Gran Canaria apoyando la candidatura de Jimena Delgado al ayuntamiento

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, estará este sábado en Las Palmas de Gran Canaria para apoyar a la candidata al Ayuntamiento capitalino, Jimena Delgado.

Así lo ha informado el partido, que añade que el acto de presentación de la aspirante a alcaldesa tendrá lugar este 18 de febrero, a las 11.30 horas, en la Plaza Pilar Nuevo del barrio de Vegueta.

Del mismo modo, en la cita intervendrá también el presidente del PP de Canarias y candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Manuel Domínguez.

Por otro lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prepara una intensa agenda de precampaña electoral este mes con presencia en la calle junto a ciudadanos anónimos para diferenciarse de la "afición" del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "grabarse vídeos" con militantes o cargos socialistas.

Por lo pronto, en los próximos 10 días viajará a cinco comunidades autónomas (Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Baleares y Cataluña) combinando actos políticos de partido con otros sectoriales y, sobre todo, "buscando el contacto directo en la calle con la gente, con perfiles no seleccionados", según ha informado el partido.

Así, el PP ha subrayado que Feijóo quiere "potenciar ese contacto con los ciudadanos" a diferencia de lo que hace el presidente del Gobierno que, a su entender, "vive una realidad paralela y desconectado de los problemas de la gente".

Los 'populares' critican la "afición" de Sánchez a "grabarse videos sin presencia de periodistas con pensionistas y jóvenes que luego han resultado ser militantes o cargos socialistas", en alusión a las cintas con jubilados jugando a la petanca o con dos jóvenes vinculados a Juventudes Socialistas hablando sobre el Salario Mínimo Interprofesional.

CANARIAS, GALICIA, BALEARES, CLM Y CATALUÑA

Hace unos días, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró que el vídeo de Pedro Sánchez con jóvenes sobre el SMI evidencia que ha "perdido el pulso de la calle" porque "parece ser" que solo "militantes del PSOE" o personas "directamente vinculadas" a ese partido están dispuestas a reunirse con el presidente del Gobierno para hacer "un teatrillo".

Este viernes Feijóo inicia su agenda en Canarias, donde visitará La Palma y el sábado Las Palmas de Gran Canaria. Y antes de que finalice el mes, se desplazará a Santiago de Compostela, Ibiza, Ciudad Real y Barcelona.

Esta última parada en Cataluña será el martes 28 para asistir al Mobile World Congress, uno de los mayores escaparates mundiales del sector de las telecomunicaciones. Desde Baleares, Feijóo se desplazará nuevamente a Cataluña para asistir el martes 28 Mobile World Congress, uno de los mayores escaparates mundiales del sector de las telecomunicaciones.

FEIJÓO DICE QUE EL PP VA A GANAR EL 28M

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su intervención este jueves en la VI Edición de Forbes Summit Reinventing Spain, Feijóo ha señalado que en las últimas autonómicas y municipales, el PP perdió por siete y cinco puntos, respectivamente, y ha recalcado que este 28 de mayo su objetivo es "ganar" esas elecciones en votos. "Además de ese objetivo tenemos otro que es gobernar. Pero a nosotros se nos exige para poder gobernar, ganar con carácter general", ha manifestado.

En este punto, ha asegurado que ha planteado a Pedro Sánchez que pueda gobernar el más votado porque "ante el deterioro" de las instituciones sería "bueno recuperar un poco los pactos que inspiraron la vida política española desde los pactos de la Moncloa".

"No hubo ningún presidente de Gobierno en España que se atreviese a tomar posesión si no ganaba las elecciones", ha resaltado, para criticar que desde el llamado Pacto del Tinell el objetivo es que el PP "no pueda gobernar en ningún sitio salvo que tenga mayoría".

Feijóo ha afirmado que "eso es un error". "Y el PSOE ha cometido un error histórico rompiendo ese pacto no escrito de que en las CCAA, en el Gobierno central e incluso en los ayuntamientos, cuando uno gana pueda gobernar", ha asegurado.

El líder del PP ha señalado que su objetivo es mantener los gobiernos de Madrid y Murcia con un "excelente resultado" que puede ser mayoría absoluta, así como gobernar en más CCAA. "Pero creo honradamente que el PP va a ganar en votos, en concejales y en escaños las elecciones autonómicas y las elecciones municipales", ha manifestado.

"EN LAS GENERALES, EL PSOE VA A SACAR MENOS VOTOS QUE EL 28M"

Al ser preguntado si cree que habrá una influencia directa del resultado del 28M en las generales, Feijóo ha indicado que en las generales, el PSOE "va a sacar menos votos que en las autonómicas y en las municipales". "Pero va tener un grave deterioro en las autonómicas y en las municipales porque al final votar a un candidato socialista es votar al Gobierno socialista central", ha apostillado.

El presidente del PP ha reconocido que las autonómicas y las municipales son "distintas" de las generales porque en tu ciudad o pueblo se vota "a la persona y a la sigla" mientras que en las generales "a veces la sigla pesa más que la persona".

"En este caso, en las elecciones generales creo que la persona va a ser un hándicap para la sigla, es lo que que pienso. Cosa que en algunos ayuntamientos, la persona puede aportar a la sigla", ha finalizado Feijóo.