30 familias se alimentan gracias a la iniciativa de una grancanaria

A pesar de esta pandemia mundial y de algunas desgracias que hemos ido contando, hay que destacar también preciosas iniciativas que muestran lo solidario que es el pueblo canario.

Sheila Sánchez es de Gran Canaria que lleva tres años residiendo en la isla de Tenerife. Ante la situación de pobreza extrema que ha visto a su alrededor, decidió tomar cartas en el asunto y creó un grupo en Facebook, para comprar alimentos a personas vulnerables.

Esta idea surgió a raíz de un vídeo que ella mismo colgó en sus redes sociales contando su experiencia: “Quise donar unas cosas de mi hija, una chica me escribió vía Facebook. Vi su realidad, que no tenía nada y no podía mirar a otro lado”.

Sheila quiso crear en Facebook los dos grupos Nadie Sin Comida en Gran Canaria y Nadie Sin Comida en Tenerife hace unos meses. A partir de ahí, la gente “nos ha visto, ha ido compartiendo los post, nos preguntan y nos cuenta que tienenhay personas que conoces que viven en situaciones extremas”.

Asegura que no son los primeros que hacen este tipo de iniciativa en las islas, pero que ellos “son un grupo a parte, somos un movimiento social organizado”.

Ahora mismo atienden en Tenerife a 12 familias y en Gran Canaria también entre unas 12 y15 familias. Gracias a sus compañeros y a personas voluntarias en ambas islas puede con todo aunque ella. “está disponible 24/7”.

Sheila Sánchez: “Se han apuntado personas que quieren ayudar, que quieren ver la realidad que hay. Me impacta también la solidaridad que hay entre la gente que también lo necesita y que quieren aportar su grano de arena”.

CASOS EXTREMOS EN LAS ISLAS QUE LE “PARTEN EL ALMA”

Los casos que le llegan, son personas que han pedido cita en servicios sociales y les han dado fecha para los meses de marzo, abril o mayo; aunque según nos cuenta Sheila, todo depende del municipio o ayuntamiento.

Sheila Sánchez ha visto numerosos casos y ayuda a diferentes personas: “Tengo una familia a borde del desahucio, porque llevan dos meses en ERTE y no peuden hacer frente a los pagos de la casa. Dice que ellos eligen entre pagar casa o comida. Tengo a una chica que se busca la vida día a día buscando donde quedarse y le llevamos comida porque no tiene, nevera ni casa. También mucha gente de edades comprendidas entre los 30-40 años y personas mayores que no les da su pensión y q no tienen nada para vivir”.

“Te voy a contar un caso, la chica no sabía a quién acudir, le daba vergüenza mirarme pero la segunda vez que le ayudé, pude profundizar con ella. Tiene 2 niños, uno de ellos está con una cardiopatía grave y cada vez que la veo se me cae el alma al suelo. No puedo decir mucho, porque se me parte el alma. Está esperando por los servicios sociales”.

Destaca que le impacta mucho la solidaridad que tienen muchas personas de las islas y que aunque no tengan mucho que ofrecer, solo quieren ayudar a familias necesitadas.

Nos cuenta también que a ella le sale ayudar, aunque sea muy duro. “Somos una familia humilde. Es vedad que hemos puesto dinero de nuestros bolsillos pero lo hago para ayudar, hasta lo que pueda. Muchas veces no puedo mirar a mis hijos cuando llego a casa, porque se me cae el alma, es muy duro”.

PUEDEN COLABORAR A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Cualquier persona de ambas islas que quiera ayudar puede hacerlo y escribir a través de los grupos de Facebook o en el Instagram: Nadie Sin Comida en Gran Canaria y Nadie Sin Comida en Tenerife. En esas páginas podrán encontrar información de alimentos o productos básicos o de higiene que se necesitan en la donación y también publicarán 'vídeos directos' explicando lo que necesitan.

Además también informarán y publicarán varios puntos de recogida en diferentes municipios de ambas islas, para que puedan dejar ahí las donaciones.

La creadora dice que: “No recogemos dinero, cualquier aportación mínima de alimentos o productos básicos, será bienvenida. Por ejemplo, los que pueda que aparten unos 2 o 3 euros de su bolsillo, que serán destinados a comprar comida”.

Sheila Sánchez: “Todo lo que hacemos queda subido y grabado en las redes para dar constancia de lo que hemos hecho. Hay gente que pide alimentos y les da vergüenza, por eso hay que protegerles en ese caso y no se suben fotos, ni datos personales de los beneficiarios”.

Pide a la ciudadanía que "no miren a otro lado, ya que esto es un cruda realidad y que ayuden con lo que puedan. Hay niños, niñas y mayores al borde del desahucio y sin nada que comer”.