Familias de acogida de menores inmigrantes: “Somos parte de la solución”

La asociación de familias acogentes de Canarias se considera parte de la solución para el reparto de los menores inmigrantes que llegan a Canarias. Son personas que se ocupan de su cuidado y les ofrecen la mejor vida posible hasta que llega el momento del regreso con sus familias de origen.

Por cada menor, reciben del Gobierno 20 euros al día por para su educación, cuidado y atención, mientras que las ONG reciben hasta 100 euros más por menor, una realidad que consideran absolutamente injusta y discriminatoria: “No nos quejamos de la parte económica, porque lo hacemos de manera altruista, pero somos familias que les salen baratas al Gobierno y queremos que se sepa. Cuantos más menores acogemos, menos dinero cobramos. La diferencia con las ONG es de 100 euros, porque el Cabildo les paga 120 euros por 20 a nosotros. Nosotros creemos en la buena voluntad, pero parece que alguien está haciendo negocio”, explicó a COPE Canarias el presidente de la Asociación de Familias Acogentes de Canarias, Francisco Oliva.

Para Oliva, “no somos la solución a este problema pero sí somos parte de la solución”, recordó, y añadió: “Nos quejamos para que nos nos utilicen más y se apoyen en nosotros. Nos sentimos olvidados, poco recompensados y desamparados por los que nos tienen que cuidar a nosotros. No se reconoce que a veces esta labor nos cuesta la vida, hay mucho sufrimiento, dolor y sentimientos que están ahí”.

El responsable de ASFACA puso el acento en la necesidad de recibir, por pequeña que sea, una ayuda de las administraciones públicas: “Necesitamos un poco de apoyo, porque pagamos colegios, actividades

extraescolares, comedores, guarderías y las ONG no pagan eso. Nos cuesta dinero y tiempo, porque son 24 horas batallando con un chico o una chica que tiene miedos y temores y nuestra labor es solucionar sus pesadillas, que estén cómodos y que sepan que alguien se preocupa por ellos”, aseguró.

El presidente de ASFACA en el islas no comparte la decisión del Gobierno de cortar cualquier contacto entre los menores inmigrantes y las familias de adopción: “Ese vínculo especial que logras cuando comienza el acogimiento se rompe cuando se van y la administración no nos deja mantener el contacto. Y lo que consiguen es que los menores se sientan abandonados de nuevo. Los psicólogos recomiendan que se mantenga ese lazo, porque no queremos que se sientan abandonados de nuevo”, advirtió.