Familiares de dependientes cargan contra la gestión de la pandemia: "Nos han abandonado a nuestra suerte"

La presidenta de la Asociación de Cuidadoras, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzhéimer y otras Demencias (Acufade), María Elena Felipe, ha criticado con dureza este lunes en el Parlamento de Canarias como ha afectado la pandemia a estos enfermos.

"Nos sentimos desoladas, desamparadas, defraudadas, desahuciadas del sistema de protección social, nos han abandonado a nuestra suerte", ha comentado ante la comisión parlamentaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Felipe ha confesado que le "duele" venir a la Cámara regional a relatar la situación de los dependientes con "crudeza" pero ha resaltado que se les ha privado de los "escasos recursos" que tenían y sin ofrecer alternativas.

En ese sentido ha relatado, por ejemplo, el cierre de centros de día, la suspensión de prestaciones económicas vinculadas a los servicios o atenciones terapéuticas, lo que ha generado un "sufrimiento insoportable", especialmente para las mujeres, a las que "culturalmente" les toca cuidar, algo que afecta a su propia salud.

Según Felipe, "ver como tu familiar desespera y empeora es sumamente doloroso", al tiempo que ha criticado que "nadie se sonroja" ni pide disculpas entre los representantes políticos por las muertes en las residencias y la falta de previsión.

Además, ha lamentado el "silencio sepulcral" de la administración durante el estado de alarma, hasta el punto de que estuvieron prestando servicios telemáticos con sus propios medios a casi 2.000 personas "y a coste cero".

Ha insistido en el "sentimiento de indefensión, abandono y ultraje" de las familias tras 14 años de la puesta en marcha de la ley de dependencia porque "cada día mueren cientos de personas en lista de espera, es un dato vergonzoso", lo mismo que el crecimiento en dependencia solo haya subido un 0,8% en los presupuestos autonómicos de 2021.

Felipe ha indicado que "sin medidas drásticas" no se va a resolver la "grave situación" de la dependencia en la islas pues "el desahucio viene de muchos años", no solo desde que se adoptó el estado de alarma pues Canarias siempre está "a la cola desde el minuto cero en dependencia". "Me da vergüenza, estoy cansada de ver a mi tierra siempre la última, con los peores datos", ha agregado.

"MALTRATO INSTITUCIONAL"

Ha criticado el "maltrato institucional" al que se somete a las ONG a quienes se ha encargado el mantenimiento del estado del bienestar y reclamado "más dinero" pero que se oriente bien y a la creación de equipos de gestión.