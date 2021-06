La familia de la asesinada Vanessa Santana: “Aunque ahora diga que es mujer, va a ser juzgado como hombre”

Tercer día del juicio del crimen de Vanessa Santana, una joven de 21 años de edad de Fuerteventura que fue asesinada presuntamente por su primo en 2018.

Tras 3 años de parón se reanuda la vista oral de este asesinato que presuntamente fue cometido por Jonathan, que admitió haber matado a Vanessa de al menos 30 martillazos, asaltándola de madrugada cuando dormía y estaba sola en casa. Jonathan ha achacado de un arrebato, por problemas mentales lo ocurrido al inicio de juicio en su contra, en el que, sorpresivamente, se ha declarado mujer, pidiendo ser llamado Lorena.

Una circunstancia que, en el primer día de la vista oral en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, ha esgrimido el procesado, Jonathan S.R., para rechazar que sometiera al cadáver de su prima, una vez consumó su muerte, a actos sexuales por los que le piden 15 años de cárcel, aduciendo: "yo soy una mujer, y no quiero estar con una chica, sino con un hombre".

Su planteamiento ha sido cuestionado, en todo caso, por las acusaciones popular, asumida por el Instituto Canario de Igualdad, y particular, ejercida por la familia de la víctima, que al referirse a él lo ha hecho como "el acusado", en masculino.

El abogado de los padres y el hermano de la fallecida ha rebatido la tesis de la defensa de que el cambio de género de su representado es oficial porque, según ha relatado, en la cárcel se le ha otorgado un trato diferente desde que se declaró mujer, permitiéndole usar ropas femeninas en privado y ducharse aparte de los demás reclusos, argumentando que el reconocimiento de algo así "no es competencia de Instituciones Penitenciarias, sino del Registro Civil".

NUEVA “ESTRATEGIA JUDICIAL”

En COPE ha estado Kevin Santana, uno de los primos de la ya fallecida Vanessa. Nos contaba que el juicio le hace “revivir todo este dolor que ya una vez sintieron cuando la perdieron. Está siendo una situación muy complicada, porque revivimos todo otra vez”.

“Ayer nos tocó declarar y se junta un poco todo y aquí estamos intentando llevarlo lo mejor posible. Queremos que se haga justicia”, aseveró.

En cuanto a la decisión de que el acusado haya decidido que le llamen y le traten como una mujer, Kevin asegura que esto no va a suponer ningún cambio en el juicio.

Kevin Santana: “A priori no cambiaría nada en el juicio. Si me preguntas como nos ha parecido, nos ha pillado por sorpresa; a mi y a todos. Puesto que es una persona, que estaba ya antes estaba acosando a mujeres. Además, cuando veía vídeos de contenido sexual eran de mujeres y no de hombres. Así que a todos nos ha sorprendido estos cambios de última hora”.

La familia considera que este cambio repentino “se debe a que es una estrategia judicial”. Kevin, el primo de la mujer asesinada, asegura que a pesar de “que podría ser una estrategia judicial, teniendo en cuenta el juicio y el caso que es, no tienen nada que hacer, aunque sea hombre o mujer”

“En su momento era un hombre y va a ser juzgado como un hombre”, insiste.

VANESSA TEMÍA QUEDARSE A SOLAS CON EL

Kevin Santana relató en los micrófonos de COPE, que tanto Vanessa como Jonathan tenían una relación familiar. Se relacionaban ya que eran primos e iban a comer juntos o incluso quedaban en casa de Vanessa.

Kein aseguró que, sí que era cierto que Vanessa tuviese “miedo de quedarse a solas con el, porque le había atacado otras veces”. A pesar de haberle amenazado y atacado Vanessa nunca quiso denunciarlo y “ella seguía quedando con él, para tomarse un bocadillo en el bar o incluso en casa de Vanessa. Tenían un trato normal, pero ella tenía miedo de quedarse a solas”.

Ahora la familia coincide con que lo más importante es “que se haga justicia y se le juzgue de la manera que debe ser”.

LAS REDES SOCIALES SE PRONUNCIAN

Un juicio que sin duda está dando qué hablar, como hemos podido ver en las redes sociales que ha habido todo tipo de manifiestos.

Es el caso de personas que conocen de cerca a la familia de la víctima y que están en contra de la “estrategia judicial” que están usando en el juicio.

Esto es lo que piensa la familia de Vanessa Santana. Saben que es una tomadura de pelo y una falta de respeto.Y amparada por instituciones.

Nos agradecen la difusión y piden q sigamos en ello. Los medios generalistas deben informar de esto.

Mi cariño y apoyo para toda la familia. pic.twitter.com/kL3i4akcSX — Paula Fraga (@Paulafraga__) May 31, 2021

Otra persona allegada a la familia:

Familiar lejano de la víctima pero persona muy allegada a la familia muchos años, y conozco tb al asesino y se está aprovechando de una ley que si el domingo me dicen que existía no me la creía!! Un disparate y una sinvergüenceria legal!! Muchas gracias por la repercusión. — Kevin LPFTV (@Kevin1988EV) June 1, 2021