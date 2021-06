Falsos dentistas que atienden pacientes: alertan del aumento de casos en Canarias

El Colegio de Dentistas de la provincia de Las Palmas está planteándose personarse dentro de la investigación que se está llevando a cabo en torno a los presuntos abusos sexuales a una menor de cinco años, por parte de un protésico en el barrio de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria. Sospechan que pudiera tratarse de un caso de intrusismo laboral.

No es una novedad para estos profesionales, como reconoce su presidente, Francisco Cabrera, que asegura que en este 2021 ya hay dos sentencias condenatorias y 9 procedimientos en curso.

Se trata de una práctica en la que personas que no son dentistas se hacen pasar como tales, en ocasiones, denuncia Francisco Cabrera, "con el respaldo de verdaderos profesionales de este ámbito que les cubren las espaldas". Ya hay sentencias condenatorias.

MOTIVACIÓN ECONÓMICA Y FALTA DE SENTIDO ÉTICO

Cabrera reconoce que el intrusismo ha aumentado, aunque “ahora hay más concienciación y vamos luchando más contra ello y también hay una mayor colaboración ciudadana: la salud es importante y la tienes que dejar en la mano de profesionales”

La principal razón de la suplantación es económica y falta de sentido ético y moral, porque el trabajo de protésico está bien remunerado, según el presidente del colegio, que recomienda ir al dentista de siempre, para que no haya dudas. En la página web del colegio está el listado completo de dentistas colegiados acreditados por el Servicio Canario de la Salud.

"PONEMOS EN RIESGO NUESTRA SALUD"

Cabrera recuerda que estas personas no tienen la cualificación ni los permisos para ejercer, pero tampoco los conocimientos necesarios. Y eso pone en riesgo nuestra salud. “Hay que saber distinguir una lesión precancerosa de lo que no lo es. Los protésicos no estudian esto. Nos exponemos a que, si hay algún problema o reclamación, no tienes ninguna cobertura legal de ningún tipo de responsabilidad civil o penal, porque todos los dentistas tenemos un seguro de responsabilidad civil, pero un protésico no”.

El presidente del Colegio de Dentistas comentaba casos inverosímiles que han tenido lugar. Por ejemplo, el de un suplantador que actuaba detrás de un bar, caso que tuvo lugar hace algunos años. Mas reciente es el de una persona que atendía pacienes “bajo un chamizo”. Este último es reciente.