Un fallecido en el derrumbe de una vivienda en Valleseco

Esta madrugada se ha incendiado y derrumbado una vivienda en la zona de los Monagas, en la parte baja del municipio de Valleseco. El suceso se produce a las cinco y media de la madrugada, en una vivienda unifamiliar pero pareada a otro inmueble. Desde ese momento se activó el dispositivo de seguridad y al lugar acudieron loa Bomberos para apagar el fuego y socorrer al vecino que pedía auxilio.

Dentro de la vivienda se encontraba un vecino de 59 años de edad que se le estuvo buscando durante toda la mañana bajo los escombros. El suceso ocurre en una vivienda unifamiliar y pareada a otra. Sobre las cinco y media de la mañana se oyó una explosión importante, porque la vivienda está ubicada en un barranco. Los vecinos ante este suceso acuden inmediatamente al inmueble para ayudar y auxiliar al vecino, que se encontraba dentro de la casa incendiada. Desde ese momento, se intenta atajar el fuego e intentan rescatar al vecino que pedía auxilio en el derrumbe.

Francisco Javier, cabo de Bomberos de Gran Canaria nos contaba que debido a la gran carga térmica y al colapso de la estructura, está costando mucho encontrar el cuerpo del hombre que se encuentra bajo los escombros. "Lo que si puedo decirle, es que las condiciones en las que se encuentra son incompatibles con la vida. Una gran carga térmica, un colapso de la estructura... Y la última información que tenemos de los testigos, es que lo vieron, tuvieron contacto visual con el a través de un orificio que había, y por desgracia cuando llegamos, debido a la gran carga térmica, al colapso de la estructura y la explosión que se produjo, probablemente haya fallecido".

EL ALCALDE NO PIERDE LA ESPERANZA

Dámaso Arencibia, alcalde de Valleseco, relataba en COPE lo que ocurrió exactamente: "A nosotros nos activaron a las cinco de la mañana. Se activan todos los dispositivos, nos localizan a mi, al concejal del servicio y a los bomberos. El panorama que nos encontramos fue totalmente dantesco, vimos una vivienda totalmente demolida y a dos vecinos que estaban socorriendo al hombre afectado por este derrumbe".

El alcalde del municipio, desde un primer momento no quiso ni afirmar, ni decir con rotundidad que ya lamentaban el fallecimiento de este vecino: “Todavía hay un hilo de esperanza. Probablemente tengamos que lamentar un fallecimiento, pero hasta que no finalicen las tareas de la retirada de los escombros en su totalidad no podemos confirmar si se ha encontrado el cuerpo sin vida del vecino".

Desde que ocurrieron los hechos Dámaso Arencibia, alcalde asegura que "la sensación desde esta mañana es de incertidumbre, de incredibilidad, parece que es un mal sueño. Es algo que también nos decían los vecinos que viven al lado de esta vivienda derruida, que también se han visto de alguna manera afectada. Ahora se tiene que poner en marcha el dispositivo del área de servicios sociales para buscándoles alternativas habitacionales a los vecinos de la casa colindante y también debemos consolar a la familia de la víctima".