El expresidente del TSJC: "Las sanciones puestas el domingo por incumplir el toque de queda no son válidas"

Antonio Doreste, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que, durante la madrugada del domingo, 9 de mayo, jurídicamente no hubo toque de queda, es decir, que cualquier propuesta de sanción que se notificara no tendrá efecto.

Y es que, hasta el próximo martes (como mínimo) en Canarias no existirá toque de queda ni cierre perimetral, ya que mientras se pronuncie el Tribunal Supremo no se podrán aplicar las medidas que no fueron apoyadas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Doreste asegura que no había existido problemas hasta el momento en el que el Gobierno de la Nación decidió eliminar el toque de queda. “Esta desviación al poder judicial no es el camino más adecuado. Se nos ha cargado con la responsabilidad”, critica.

El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias insiste en que el Gobierno de España debe asumir la responsabilidad que tiene marcada por la Constitución. “Todo esto se ha complicado por no ampliar el estado de alarma”. Para el magistrado, la solución pasa por adoptar la medida jurídica en vigor todos los meses de pandemia y que no “se eche la culpa” al poder judicial por las decisiones que tome.

“Los jueces y magistrados son gente disciplinada, si la Ley le ha encargado esa tarea lo van a hacer, aunque nos quejemos de que no nos compete tomar esta decisión”.

Antonio Doreste destaca que si las cifras de la pandemia se agravan y se tienen que volver a reunir para tomar nuevas decisiones sobre las medidas de contención de la pandemia no se podrá llevar a cabo el proceso lo rápido que se llevaría si cumpliera con su responsabilidad el Gobierno. “Es un problema técnico y médico. El Ejecutivo nacional valora y decide”, apunta.

El expresidente del TSJC destaca que cumplirán con el deber, pero continuarán denunciando que les han cargado con una responsabilidad que no les correspondía.