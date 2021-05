Un experto de la OMS en Canarias asegura que, “de momento”, no preocupa la cepa india

José Gilberto Moreno, representante de la OMS en materia de la covid en Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que, “de momento”, no preocupa la cepa india en las islas.

La alarma saltaba esta semana en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ya que al menos tres marineros de un petrolero fondeado en el Puerto de La Luz han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario Doctor Negrín, por tener síntomas relacionados con el coronavirus, para estudiar la secuencia genómica y así saber si se trata de la cepa india. Por el momento están totalmente aislados.

Según el experto, no hay vías de transmisión que se haya descubierto que la vacuna no pueda cubrir, por lo que están tranquilos dado que las personas vacunadas no tendrán síntomas graves en caso de contagiarse. Asimismo, ha apuntado que no está existiendo una detección de esta cepa reseñable en nuestro entorno.

José Gilberto Moreno también se ha referido a la necesidad de cumplir con las medidas sanitarias para evitar un repunte en el número de contagios cuando se ponga fin al estado de alarma el próximo 9 de mayo, ya que considera que estas medidas y la campaña de vacunación son las que ayudan a parar la pandemia.

“Hay que ser muy cuidadoso con la información que se da. El fin del estado de alarma no supondrá el fin de las medidas sanitarias. Esto no ha acabado ni mucho menos”, destaca el experto.

El representante de la OMS en Canarias insiste en que “no es buena idea” creer que a partir del 9 de mayo se van a extinguir todas las restricciones sanitarias. “Hay que seguir usando mascarilla, evitando aglomeraciones, lavándose bien las manos y controlando aforos”.

José Gilberto señala que hay medidas que no tienen que ver con el estado de alarma y que se mantendrán durante mucho tiempo. “Tenemos que verlas como elementos de protección no como restricciones”.

Recalca que las cifras siguen sin ser favorables en las islas y hay que apelar al cumplimiento de las medidas y a actuar de manera responsable. “Seguimos en pandemia”.