La delimitación de la frontera marítima, que actualmente es de hecho y no de derecho, entre Marruecos y España, se ha tratado en la reunión que sostuvo Pedro Sánchez y Mohamed VI. Una reunión imprescindible para normalizar unas relaciones rotas, un primer contacto para poner las bases de distintos aspectos como el Sáhara o las aguas canarias.

El profesor de Derecho Internacional privado de la ULPGC, Lucas Pérez, valora positivamente un posibleacuerdo que, en 40 años de democracia, no se ha producido y explica el mapa actual de las aguas entre los dos países: “Ahora mismo tenemos delimitadas las aguas con Marruecos por una mediana equitativa justo en la mitad. Al ser Canarias un archipiélago, la doctrina de Derecho Internacional tiene asentado que tenga definitivamente derecho a esas doce millas náuticas. Si no lo tuviésemos, esas doce millas llegarían hasta el mar territorial español (canario), lo que no tendría sentido y la doctrina dice que sería una decisión injusta””.

Para Pérez, “lo normal es que tengamos ese mar territorial y se fije en ese lugar señalado, de facto, la mediana trazada que regule esa situación y eso solo se puede resolver en la OMI, a través de un acuerdo entre las partes. Un acuerdo que nunca ha llegado en 40 años de democracia y que ojalá se produzca. Lo normal es intentar llegar a ese acuerdo”, explicó.

El experto canario expresó su deseo de que “ ojalá en el futuro se delimiten esas vías y, con un acuerdo, Marruecos admita que con esa mediana acabaría la zona exclusiva en la que pueden explotar”.

Pérez indicó, finalmente, que la delimitación se puede llevar a cabo de dos maneras: “Si aplicamos estrictamente que Canarias tiene solo doce millas, llegaría hasta ahí. Sin embargo, si aplicamos lo que se aplica ahora, esos cien kilómetros estarían divididos a la mitad en la explotación económica. Hay que esperar a que salga un acuerdo, que sería una gran noticia para que se delimite de forma definitiva lo que, de facto, estamos haciendo”.