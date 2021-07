Un experto ante la quinta ola de covid en Canarias: "Algo se está haciendo mal"

Amós García, jefe de sección de Epidemiología de Salud Pública del Gobierno de Canarias, ha apuntado en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que hay 3 razones principales por las que el archipiélago, especialmente las islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, han alcanzado cifras tan elevadas de contagios durante las últimas semanas.

El experto indica que “algo se está haciendo mal”, ya que, en caso contrario, no habría subido la curva de contagios y propiciado la quinta ola en las islas. “Si se produce un proceso expansivo es por unos condicionantes determinados”, alude.

Amós García insiste en que una de las causas de la quinta ola en las islas es la aparición de la cepa delta. “Esta variante tiene un muy alto poder de contagio, no es más peligrosa, pero sí mucho más contagiosa”. Actualmente esta es, además, la predominante en el archipiélago donde en las últimas semanas se han multiplicado los casos activos y los ingresos hospitalarios de menores de 50 años.

Otra de las causas, según el especialista, es que “las personas que tienen una sola dosis de la vacuna no están bien protegidas frente a esta variante”. Por ello, García advierte que es necesario incrementar el ritmo de la vacunación, reforzando la estrategia de la campaña y no alargar el tiempo de espera más de lo adecuado entre la primera y la segunda dosis. “Avanzamos rápido en el proceso de vacunación, pero no es suficiente. No estamos en el 70% mínimo que permite romper con la transmisión del virus”.

El sector que aún no cuenta con las dos dosis es el de los jóvenes, grupo etario en el que se está produciendo más transmisión comunitaria. Amós García ha advertido que es esencial que los jóvenes se vacunen para parar el virus. Ha destacado que suelen tener más síntomas tras inocularse la vacuna, debido a que cuentan con un sistema inmune fuerte para luchar contra el virus.

Por último, el jefe de Epidemiología alude al relajamiento por sectores amplios de la ciudadanía. “Ha habido una bajada de guardia”, confiesa. Algo que ha perjudicado en la evolución de la pandemia. Según García, “quizá no se han lanzado los mensajes en tono adecuado y se ha dado la sensación de que estaba todo vencido. Y no”.

El experto asegura que todavía no es el momento de recuperar la normalidad precovid, ya que queda aún camino por recorrer para vencer al virus. “Ya queda poco, casi lo hemos logrado, pero no es el momento de relajarnos”.

Amós García ha insistido en la necesidad de seguir cumpliendo con las medidas sanitarias, también de utilización de la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad en espacios al aire libre para limitar los contagios y frenar esta quinta ola.