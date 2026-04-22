La expectación por la visita del Papa León XIV a Gran Canaria dispara las inscripciones y el voluntariado:"Pueden ir en comunidad a la celebración"

La visita del Papa León XIV a Gran Canaria, programada para el próximo 11 de junio, está generando una respuesta masiva por parte de la ciudadanía. Según Enélida Hernández, coordinadora general de la visita, tanto las inscripciones para la misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria como el número de voluntarios han superado las expectativas iniciales, demostrando la gran expectación que rodea a este acontecimiento histórico.

Las inscripciones, en constante aumento

Enélida Hernández, también vicecanciller y secretaria general de pastoral de la Diócesis de Canarias, ha confirmado que "las inscripciones van en aumento". Aunque todavía no se disponen de cifras totales, ha señalado que "la mayoría de las parroquias ya superan las 100 personas apuntadas". Además, la comunidad educativa de los colegios de la red de Escuelas Católicas ha acogido muy positivamente la idea de participar en grupo en la eucaristía.

Para facilitar la participación, se han habilitado dos modalidades de inscripción a través de la web oficial `conelpapa.es`: en grupo o de forma individual. Para aquellas personas con dificultades para usar las nuevas tecnologías, se han dispuesto[puntos de información presenciales en la Casa de la Iglesia, en parroquias de Telde, Vecindario, Lanzarote, Fuerteventura y en la basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror, donde los voluntarios ayudan a completar el registro. Hernández destaca que se anima a los fieles a inscribirse a través de sus parroquias para "ir en comunidad a la celebración".

Un evento histórico para creyentes y no creyentes

La coordinadora general cree que la población "todavía no somos conscientes de la magnitud" del evento. Para ilustrarlo, compartió el testimonio de una persona no creyente que calificó la visita como "la visita histórica más importante que se pueda vivir en nuestras islas". Según Hernández, el Papa es visto por los cristianos como "el sucesor del Santo Padre" y por los no creyentes como "un líder a nivel mundial", lo que convierte su presencia en un hito para todo el archipiélago.

La emoción es palpable entre los fieles, como demuestra el testimonio de Mari Carmen, una ciudadana que se mostró ilusionada por la confirmación de que el altar de la misa estará presidido por las imágenes de la Virgen del Pino y el Santo Cristo de Telde, símbolos de gran arraigo en la isla. Para Hernández, esta respuesta es lo que da sentido al esfuerzo organizativo: "lo que gratifica es que lo hacemos por nuestras personas". "Ahora es el Papa quien viene y lo tenemos cerca nosotros en nuestra isla", añadió.

Oficina de información para la visita del Papa León XIV en la Casa de la Igelsia en Las Palmas de Gran Canaria

Cifra récord de voluntarios y un llamamiento a la paciencia

Hacemos un llamamiento a la paciencia y serenidad" Enélida Hernández vicecanciller y secretaria general de pastoral de la Diócesis de Canarias

La respuesta al llamamiento de voluntarios ha sido igualmente abrumadora. A fecha del pasado viernes, ya se habían inscrito 1.899 personas, una cifra que Hernández califica "con creces" por encima de lo esperado. Estos voluntarios desempeñarán tareas clave antes y durante el evento, desde atender puntos de información y ayudar con las inscripciones hasta colaborar en la gestión de protocolos, la seguridad y la atención sanitaria, siendo una "figura clave en la organización".

De cara al 11 de junio, tanto Enélida Hernández como el obispo de la Diócesis de Canarias, don José Mazuelos, han hecho un llamamiento a la "paciencia y serenidad". Se prevé una espera de varias horas para acceder al estadio por motivos de seguridad y movilidad. Hernández pide a los asistentes "preparar el corazón" y mentalizarse para una jornada larga, aunque garantiza que habrá puntos de agua, sanitarios y comida para hacer la espera más cómoda y poder "vivir todo el proceso previo hasta llegar la misa".