Exigen acciones inmediatas para evitar aglomeraciones en el aeropuerto de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha exigido este martes "acciones inmediatas" a Aena para atender los "picos de llegada" de turistas que se produzcan en el aeropuerto de la isla para no repetir las "aglomeraciones y colas" del fin de semana.



Antonio Morales, ha asegurado que el Cabildo insular "no tolerará" que se vuelva a repetir el "bochornoso espectáculo que se vivió el pasado fin de semana en el aeropuerto con colas y esperas de más de dos horas".



El presidente de la corporación insular ha achacado esas aglomeraciones a "deficiencias de organización en el recinto aeroportuario" y ha hecho un llamamiento a Aena para que "cumpla su cometido" ante el previsible aumento de pasajeros.



"Gran Canaria necesita servicios aeroportuarios eficientes y bien organizados”, ha precisado el presidente.



Morales ha señalado que el pasado sábado el aeropuerto registró 424 vuelos comerciales, un nivel de operaciones propio de antes de la pandemia, y que lo que debería ser una buena noticia económica "quedó ensombrecida por las "largas horas de espera" en los controles sanitarios, en el control de pasaportes para turistas británicos, en las cintas de equipajes y en las paradas de taxis.



"No puede ser que los empresarios e instituciones de la Isla hayamos trabajado de forma intensa para facilitar el retorno de los turistas, y que Aena y Sanidad Exterior no se pongan de acuerdo para garantizar una llegada normalizada de las personas que quieren venir a disfrutar de nuestra isla", ha expresado Antonio Morales.

