¿Es ético que trabajadores no vacunados exijan el certificado covid a sus clientes?

El viernes 24 de diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Canarias abalaba la medida propuesta por el Gobierno de Canarias de solicitar el certificado covid obligatorio en determinados sectores como hostelería, restauración, gimnasios, centros sanitarios o sociosanitarios y actividades o eventos con más de 500 personas o todos aquellos espacios donde se permita comer o beber.

Esta medida ha conllevado que muchas personas que no se habían vacunado pidan cita para la primera dosis de la vacuna, ya que ahora necesitarán presentar o su certificado de vacunación con dos dosis (como mínimo), un test negativo (realizado en menos de 72 horas) o una prueba que confirme que ya ha pasado la enfermedad y la persona tiene anticuerpos.

Sin embargo, muchos empresarios y clientes se han cuestionado: ¿es ético que trabajadores no vacunados exijan el certificado a sus clientes? Algunos consideran que no y, por ello, están solicitando ese documento también a los trabajadores, aunque desde los sindicatos indican que por ley no pueden hacerlo.

Borja Suárez, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que los empresarios no tienen derecho por ley a exigir este certificado a los trabajadores, ya que no hay ninguna norma que lo regule. “A los clientes se les exige porque están sin mascarilla cuando van a consumir, pero los trabajadores tienen que cumplir con unas medidas muy estrictas”.

El secretario sindical indica que lo más recomendado sería que todos estuviéramos vacunados, para así limitar el riesgo al mínimo posible, pero dado que la vacuna no es obligatoria, no se puede exigir estos certificados a los empleados. “Ni el certificado de vacunación, ni una prueba cada 72 horas. Los trabajadores no tienen que pagarla”.