Un estudio revela que es posible evitar el quirófano en las lesiones de ligamento cruzado

El Hospital Perpetuo Socorro ha elaborado un minucioso trabajo de investigación que tiene como principal conclusión que un porcentaje amplio de pacientes con rotura del ligamento cruzado anterior pueden evitar el quirófano.

Así, el prestigioso doctor Garcés, jefe del servicio de traumatología del hospital explicó en COPE Gran Canaria que “hemos hecho el estudio entre 194 pacientes operados del ligamento cruzado y hemos determinado que, muchos de ellos, hubieran evitado la operación con un tratamiento prolongado y específico de rehabilitación. Entre un 35 y un 40 por ciento de los que antes hubiéramos operado, evitarían pasar por el quirófano, algo que asusta mucho en general a la población”.

Garcés profundizó en el novedoso descubrimiento, publicado por una prestigiosa revista especializada, al asegurar que “tras análisis y valoraciones objetivas, sacamos la clara conclusión de que con un periodo de rehabilitación no hubiesen tenido la necesidad de operarse”.

“Hace años el concepto general era de tener que entrar al quirófano, pero ahora ya no es así. Antes, se rompía el cruzado y ahora ya no es así, porque hay una oportunidad, con un tratamiento adecuado, de seguir teniendo una rodilla segura y estable. Si eso fracasara, todavía estamos a tiempo de operarla, ya que no cerramos la puerta a ningún proceso quirúrgico posterior”, afirmó el galeno grancanario.

La lesión del ligamento cruzado anterior es más frecuente entre los deportistas, tal y como apunta Garcés: “En un 90 por ciento son lesiones relacionadas con actividades deportivas en giros inesperados en los que se bloque el pie, se gira la rodilla y se termina rompiendo, aunque también puede suceder en un accidente de tráfico o con una caída casual por la calle.

Un aspecto fundamental es que la rodilla sana tiene que ser, igualmente, trabajada para que no se deteriore: “Hay que hacer un trabajo de fortalecimiento de la musculatura anterior y posterior de la rodilla sana y trabajos específicos para que el cerebro detecte cuando la rodilla va a fallar y reaccione. Es fundamental cuidar las dos rodillas y hacer un trabajo bilateral, porque si la dejamos atrás se podría resentir”, matizó el jefe del área de traumatología del Hospital Perpetuo Socorro.

Por otro lado, el afamado especialista recordó que “el tiempo de baja de una deportista con esta lesión de de entre 6 y 8 meses, igual que en una persona “normal” que recibe el tratamiento conservador. El tiempo es el mismo, pero naturalmente depende de la demanda mecánica de la rodilla. No es lo mismo en un bombero o en un policía que en una persona que trabaja en una ofician, que no necesita tanto de las rodillas”.

Hace años pasaban por el quirófano aproximadamente 120 personas al año “y ahora atendemos al mismo número de pacientes, pero sólo entre 70 u 80 se operan, porque el tratamiento conservador es un éxito”, apostilló Garcés.