Esto es lo que tiene para comer en un mes una madre y sus tres hijos

Yoana Rodríguez es una madre de 3 menores que se ha visto obligada a okupar una vivienda en el sur de Gran Canaria por su difícil situación económica. Ella tiene ingresos 0 desde que se le terminó el paro y vive con su familia en esta casa después de que su suegro le pidiera que abandonara su hogar. Yoana y sus hijos se encuentran inmersos en el Programa de Protección de Menores, Infancia y Familia de San Bartolomé de Tirajana, sin embargo, las trabajadoras sociales le aseguran que no pueden ayudarla con una vivienda porque no hay recursos.

“Yo estaba pagando un alquiler de 600€, pero el casero no me quiso renovar porque no declaraba este alquiler y a la hora de buscar otra casa en el complejo me exigían 2.000€ y un contrato”.

Yoana advierte que fue complicado okupar una vivienda, pero no tenía más opción. Ahora está pendiente de una solicitud de desahucio que se había congelado por el estado de alarma y teme que la puedan echar. “Si me echan mis 3 hijos y yo nos tendremos que ir a la calle”.

La familia no cuenta con luz en la vivienda por lo que la madre recurre a la solidaridad de una vecina para poder bañar a los niños, que puedan ver los dibujos y guardar algunos alimentos. “Compré una cocina de gas y vivo al día”.

Yoana asegura que está dispuesta a trabajar, pero no ha conseguido ninguna oferta de empleo, ya que lleva 3 años en paro. “Por las noches limpio zapatos a los vecinos que pasan, hago trabajos, puedo limpiar, quitar escombros o lo que sea necesario”, indica.

La mujer en riesgo de exclusión solicita al Ayuntamiento sureño que la ayude a conseguir un alquiler y así poder abandonar la vivienda que llevan ocupando un año. “Mañana tengo una reunión con la concejala de Servicios Sociales, dado que las trabajadoras no me han buscado una solución. Espero que me ayude. Estoy en una situación extrema”, ha advertido.

Critica que desde el Consistorio solo le dan una tarjeta para que vaya a comprar al supermercado alimentos básicos cada dos meses y le informan de que acuda a las ONG. Ha gestionado la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, pero todavía no ha obtenido respuesta. “No sé qué más hacer, pero lo que no se puede es dejar a una familia a la deriva”, denuncia.