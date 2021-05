"Este año existe un alto riesgo de incendio forestal en Gran Canaria"

El Cabildo de Gran Canaria ultima la campaña de protección contra incendios de este año, será en junio cuando la corporación insular de a conocer el dispositivo para evitar los incendios forestales, sin embargo, el director de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria Manuel Amador afirmó en La Mañana de Cope Gran Canaria de que “aunque es una tarea de todo el año,” es en el mes de mayo cuando se lanza una seria de recomendaciones a la población.

Amador advierte de que “es necesario la limpieza de las viviendas en un radio de 15 metros, consumir productos locales,” los cultivos funcionan de cortafuego “una simple finca de papas o naranjeros o aguacates bien cuidado evita que el fuego se extienda, pero cuando se abandonan estos cultivos se llenan de zarzas, maleza, que se convierte en combustible para los incendios.”

Preguntado sobre la posibilidad de que este año se haya más probabilidad de incendios debido al aumento pluvial que se ha registrado en la isla, Amador reconoció que “si siguiera lloviendo en lo que queda de primavera y verano, sería un alivio pero lo habitual es que deje de llover, con lo cual, el combustible que tenemos es muy grande y esto permite que este año exista un alto riesgo de incendios forestales, debido a las lluvias tenemos mucho combustible en el campo generada por la vegetación seca y esto hace que se disparen los incendios.”

Amador reconoció que la población se “debe acostumbrar a que los incendios cada vez sean más frecuentes y más virulentos, no sólo aquí, lo vemos en California, Grecia, Portugal, el cambio climático no nos está ayudando nada, ha llegado para quedarse y nos genera muchos problemas de sequedad y esto es combustible, afirmo,” por ello desde el Cabildo se recomienda a la población que “no use material eléctrico, maquinaria que pueden generar chispas y evitar barbacoas y otras practicas con fuego.”