Estas son las nuevas medidas que aplicará Gran Canaria en nivel 2

Gran Canaria pasará a fase 2 desde la publicación en el BOC del decreto que así lo contempla, probablemente esta noche. Esto significa flexibilizar las restricciones que se habían dictado en la isla hace más de 2 meses. Estas son las nuevas medidas contempladas en el nivel 2.

El toque de queda no sufrirá ninguna modificación y permanecería a partir de las 23 horas, no obstante, hay cambios la reunión de espacios públicos y privados de no convivientes que pasa a un máximo de seis personas, sin embargo en el caso de que sean convivientes no hay límites.

En cuanto a la hostelería, hay modificaciones sustanciales; se permitirá la apertura en el interior de los locales al 50% con un número máximo de 4 comensales por mesa, también las terrazas sufren modificaciones, se ampliará el aforo al 70% y un máximo de 6 comensales por mesa, estará permitido el servicio en barra en grupos de 2 personas, en todos los casos hay que garantizar la distancia de seguridad.

Como novedad, los establecimientos de hostelería llevarán un registro de los clientes que accedan al interior de los locales, estos deberán proporcionar su nombre, apellido, DNI, número de teléfono, fecha y hora del servicio, el motivo del control es permitir el rastreo de los posibles positivos, estos datos se conservarán durante un mes y la información se tratará de acuerdo a la Ley de Protección de Datos.

En cuanto al transporte público, tanto en el urbano como en el interurbano se establece un aforo del 50%.

En la práctica deportiva, se permite un máximo de 6 personas en las zonas del interior de las instalaciones en aquellas que no sea posible mantener la distancia interpersonal, en ningún caso se podrá superar el 75 % del aforo. También se permite la actividad deportiva federada no profesional en modalidad con más de personas sin superar el máximo necesario para el desarrollo de la actividad.

En los hospitales y centros sociosanitarios limitan las visitas a la supervisión del propio centro.

Los expertos recuerdan también que se prohíbe cualquier acto, evento, fiesta o celebración que incite a una reunión descontrolada o dificulte cumplir con las medidas preventivas generales.