“Estamos preocupados porque se prevé que los turistas cancelen a última hora”

Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que están “muy pendientes” de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas, ya que los hoteleros esperan cancelaciones. “Los empresarios del sector dicen que aquellos que vayan a cancelar lo harán unos días antes de su viaje, por eso estamos preocupados”.

La alcaldesa, en el Foro Internacional de Turismo, ha advertido que se ha cumplido con las conclusiones adoptadas en la anterior edición. “La importancia de este foro es que permite hablar de las amenazas que existen para el turismo y trabajar sobre ellas”.

Narváez indica que están observando las ganas de viajar que existen, ya que no se pudieron disfrutar las vacaciones durante la peor etapa de la pandemia y son muchos los que, con la recuperación, están planeando las salidas. La regidora de uno de los municipios más turísticos de Canarias cree que las vacaciones han pasado a convertirse en algo “necesario para desconectar” y espera que se realice un gasto importante de dinero por parte de aquellos que acudan a visitar las islas.

Sin embargo, indica que esta preocupada y ocupada por el repunte que se está experimentando en las cifras de coronavirus no solo en las islas, sino a nivel internacional, ya que esto puede producir cancelaciones que no ayuden a la recuperación del principal sector económico de las islas. Respecto al incremento en las cifras en Gran Canaria, Narváez señala que espera que la isla no pase a nivel de alerta 2, ya que "podría perjudicar a la imagen del destino".