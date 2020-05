“Estamos asistiendo al envejecimiento del envejecimiento

Estamos en la semana del día de Canarias, y Cope Gran Canaria realiza una programación especial para conmemorar el 30 de mayo. Cada día charlaremos con personajes ilustres y reconocidos de nuestra tierra, prestando especial atención a los que han trabajado contra el COVID-19.

Uno de ellos es Rene de Lamar, Geriatra de HSP que en declaraciones a la Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, señalo que “está contento que ya se puede ir viendo a nuestros pacientes físicamente y eso siempre es una alegría de poder ayudar”.

La COVID-19 se ha llevado consigo muchas vidas de manera injusta, pero, sobre todo, atacando ferozmente a la gente mayor, De Lamar afirma que “ha sido momentos duros para todos, mucho más por ser personas que estaban relativamente estabilizadas sin ninguna causa para haber fallecido”.

Aún así, describe a los mayores como “un mundo interesante, fructífero, pues aprendemos mucho de ellos, por eso tenemos que cuidarlo, respetarlos y sobre todo atenderlos porque gracias a ellos estamos donde estamos”. Ya no solo son una pieza fundamental en la sociedad, si no también de la historia de este país.

El envejecimiento humano y las respuestas de los mayores ante las enfermedades, fue lo que al reconocido geriatra lo motivo a ser ejercer la especialidad, precisando que “las cosas no son como se cree en Geriatría, ya que la enfermedad no se manifiesta de la manera típica, como se manifiesta en un adulto joven, pues la enfermedad se expresa por sus consecuencias y no por los síntomas usuales”. De aquí es que surgen los famosos síndromes geriátricos, como la inmovilidad, inestabilidad, incontinencia.

“La medicina no va acorde con las necesidades que tienen las personas mayores, de hecho, nos enfrentamos a un problema, es que los estudios que se hacen, están todos realizados en adultos jóvenes y nosotros tenemos que adaptarlos a los adultos mayores”, haciendo referencia a los pocos estudios que se encuentran en mayores.

A su vez, destaca que “estamos en presencia de un envejecimiento del envejecimiento, dado que en mayores de 80 años estamos observando cosas inusuales producto del enorme envejecimiento de la población. Antes llegar a los 100 años era algo extraordinario, pero hoy en día tengo pacientes centenarios que después de la consulta se van a una terraza a tomar un té”, es decir, estamos viviendo cada vez más.

Además, ha querido resaltar que “como sociedad no nos hemos preparado para tener una sociedad mucho más envejecida”, ante los grandes avances de la medicina que ha ayudado a que los enfermos vivan mucho más, y esto “genera en la sociedad unos costes y una demanda de cuidados que sinceramente no estamos a la altura”, sostiene Rene de Lamar.