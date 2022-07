El estadio de Gran Canaria tendrá que aumentar su aforo si quiere ser sede del Mundial

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, ha advierto en La Mañana de COPE Gran Canaria que el estadio de Gran Canaria tendrá que aumentar su capacidad hasta los 42.000 espectadores para poder ser sede y acoger la fase previa del mundial de 2030 que probablemente se celebrará en España y Portugal, además también afirmo que es necesario hacer diferentes remodelaciones, para ello, la institución insular está pensando realizar un concurso de proyectos “tal y como se hizo en el Centro Insular de los Deportes” y el ganador sería en encargado de realizar la obra: “el estadio de Gran Canaria es un lienzo y tenemos todas las posibilidades no solo de ir a por las 40.000 plazas, sino realmente por hacer unas inversiones que nos ponga en el disparadero.”





El camino no será tan sencillo, sería necesario culminar el estadio que se inauguró el 8 de mayo de 2003 sin estar totalmente acabado, Castellano reconoce que a día de hoy no hay proyecto arquitectónico ni urbanístico para terminar el estadio, no obstante, advierte de que se podría hacer y acabaríamos en plazo para presentar plan de modernización y mejora: “hoy hay tres técnicos del Cabildo; ingeniero, arquitecto y gestión deportiva están visitando ‘in situ’ el Wanda Metropolitano y posiblemente el Santiago Bernabéu porque está en obras, estamos trabajando y empezando a tomar muy en serio, no solo para ser serio sino para incorporar el estadio de Gran Canaria al siglo XXI.

Castellano también habló del encuentro con el presidente de la Real Federación de Futbol, Luis Rubiales, quien en una visita a Gran Canaria dejo caer que quizás el estadio pueda ser subsede o stage o concentración, al respecto, el consejero afirmó que el presidente de la Federación está “entusiasmado” porque Gran Canaria sea sede del mundial. “Yo lo vi con una magnífica predisposición de que seamos sede y hablaba del entusiasmo de que seamos parte del mundial y recibí sus declaraciones como una gentileza por su parte y se fue muy comprometido con la candidatura nuestra y no me cabe la menor dudad de que hará todo lo que esté en su mano para que Gran Canaria sea sede.

En cuanto a las bondades de la isla ya las conocemos: amplia planta alojativa, instalaciones aeroportuarias de primer nivel con conexiones con prácticamente todo el mundo, antecedentes como el mundial de baloncesto, un estadio de los mejores en España y con muchas posibilidades el clima, e incluso el hecho de ser región alejada del país podría jugar a nuestro favor por la sensación de integración de ciudades que siempre ha promulgado el Gobierno de la nación entre otras, en cuanto a los motivos en contra, el consejero señala: “modificar la iluminaria, cambiar el aforo, mejorar los accesos y hacerlos más accesible, pero hoy por hoy pesan más los pros, el tema de la lejanía no es un impedimento, todo lo contrario, a fecha de hoy tenemos muchas más cosas a favor que en contra.

El consejero asegura que se está haciendo un trabajo “serio y minucioso” para ir cumpliendo las necesidades que se requieren y una vez se consolide en 2024 la elección de España y Portugal, la Real Federación de Futbol elija a Gran Canaria como sede del mundial de 2030.