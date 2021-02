La esperanzadora conversación entre un vecino y un inmigrante llegado en patera: “No todos son iguales”

Toto es uno de los más de 10.000 inmigrantes que han llegado hasta las costas de Canarias de manera irregular en los últimos meses con el repunte en la llegada de pateras que se ha experimentado en 2020 y que continúa en 2021.

Llegó el 24 de noviembre de 2020 junto a otras 31 personas al Muelle de Arguineguín, donde tras pasar 3 días aislados, les hicieron la prueba del coronavirus y les trasladaron al establecimiento turístico Arguineguín Park para pasar la cuarentena obligatoria. Ahora se encuentra en el Acuartelamiento Canarias 50, donde se ha instalado un campamento provisional para albergar a estas personas.

Toto asegura que se siente bien en Canarias, aunque no entienden este archipiélago como su destino, “nos sentimos como en una cárcel porque no nos dejan salir”. Insiste en que “nosotros no vemos Canarias como un destino para quedarnos, sino como un puente para llegar a otras partes de España o Europa”. Sin embargo, desde el mes de diciembre, el Gobierno no permite que los inmigrantes (a pesar de que cuenten con pasaporte y con dinero para costearse los viajes) salgan de las islas por sus propios medios.

Por su parte, José Antonio Martínez, presidente de la Asociación de Vecinos El Timonel, de La Isleta, en la conversación con Toto en los micrófonos de COPE Gran Canaria critica que los políticos aseguran que la población canaria es xenófoba y racista, cuando “no es verdad”.“No pueden echar la culpa a todos por lo que hacen unos pocos”.

“POR LA CALLE LA GENTE NOS MIRA COMO A CRIMINALES”

El inmigrante defiende que hay “gente buena y mala como en todas partes”. Ha contado que una mujer por la calle se ofreció a darle ropa sin pedir nada a cambio. Sin embargo, reconoce que la mayoría de la población los mira como a criminales. “Por la calle se asustan cuando paso como si yo fuera un ladrón, la gente se cambia de acera”, lamenta.

El presidente de la Asociación de Vecinos echa la culpa de esta sensación de inseguridad a las autoridades, ya que asegura que “son ellos los que han promovido esta actitud racista”. José Antonio Martínez señala que Gran Canaria es una isla cosmopolita, que siempre se ha caracterizado por su carácter de acogimiento y humanidad. “Esta situación la han propiciado los políticos”, denuncia.

Ambos aseguran que les entristecen los conflictos que se están produciendo en los diferentes rincones de Gran Canaria por parte de inmigrantes y vecinos xenófobos e insisten en no generalizar, ya que “no todos son iguales”.