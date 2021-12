Escepticismo de algunos sanitarios sobre el certificado covid: "En donde está no ha funcionado"

Algunos profesionales de la medicina en Canarias han expresado su escepticismo acerca de la efectividad del certificado covid. Una medida que en las islas se va a aplicar a partir del próximo día 10 de diciembre, durante un mes. Es el caso de Jose María Ortega, médico de atención primeria en al ambulatorio de Schamman. Considera que "como estímulo para la vacunación, me parece positivo, sin embargo, puede generar una sensación de falsa seguridad. Es difícil de llevar a la práctica y en los países donde está, no parece haber funcionado". En todo caso, este especialista ve positivo que se evalúe la medida para testar su eficacia.

En una línea parecida se ha expresado Miguel Ángel Ponce, neumólogo en el Hospital Doctor Negrín. "El certificado covid puede ayudar, pero no es una panacea. Estar vacunado no significa que no contagies y más con las nuevas variantes, que, como el propio ministerio ha dicho, pueden ocasionar escape vacunal y por lo tanto pueden disminuir su efectividad".

Ponce destaca que a pesar del índice de vacunación que tenemos en nuestro país, no estamos escapando a una sexta ola que está más impacto del que podíamos esperar, con la entrada de nuevas variantes a través de aeropuertos. El neumólogo sitúa a las islas como la comunidad con mayor número de casos importados, con la particularidad de que los hospitales que dan servicio a las zonas turísticas tienen más contagios que los de la zona norte.

"Por eso desde las compañías farmacéuticas se están actualizando ya esas vacunas. Si tienes tos, mocos, decimas de fiebre o te duele la garganta, no vayas por favor a un encuentro navideño, intenta evitarlos y las aglomeraciones y hazte un test en las farmacias", señala.

E insiste en la importancia de vacunarnos: "Cuanto más vacunados haya, será más fácil pasar estas navidades para llegar a 2022 con mayor normalidad".