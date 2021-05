Un equipo de fútbol base de Las Palmas de Gran Canaria pide que los menores inmigrantes puedan jugar

El Club Deportivo Unión San Lázaro, equipo de fútbol base de Las Palmas de Gran Canaria, ha solicitado a la Federación Canaria de Fútbol que permita que los menores extranjeros no acompañados puedan jugar al igual que sus compañeros con una ficha federativa.

José Francisco, responsable del equipo de fútbol base, ha asegurado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, que actualmente hay 5 jóvenes de entre 14 y 15 años entrenando en el equipo porque no pueden acoger a más, ya que no pueden ficharlos para jugar.

El problema reside en que no tienen la autorización para fichar del tutor, que en este caso es el Gobierno de Canarias, ya que según ha podido conocer COPE, Protección de Menores entiende que no se trata de un problema de dar o no la autorización, sino que conllevaría otras cuestiones.

Sin embargo, José Francisco no lo entiende. “Con la plantilla de 20 que tenemos para trabajar en la competición no podemos fichar a más menores inmigrantes porque no pueden competir”. Tampoco pueden entrenarles en otra hora porque no hay espacios disponibles.

El responsable del equipo insiste en que hay muchos niños esperando a poder jugar y solo están solicitando que puedan estar federados para jugar a nivel regional. “Yo lo que quiero es que a nivel de Canarias la Federación nos permitiera ficharlos, para seguir en la integración. Son niños como los demás que juegan y hablan con el resto”.

De los 5 que actualmente entrenan en el C.D. Unión San Lorenzo, dos han venido de Mali, uno de Costa de Marfil y otro de Senegal. Sin embargo, no son los únicos que se han interesado por esta actividad. José Francisco señala que desde el centro de La Isleta les han llamado para incluir a 10 más.

“Solo pedimos que la Federación permita que jueguen”, asevera.