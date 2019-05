Entran a robar a varias casas desalojadas de Ladera Cuyás

Los vecinos de La Ladera de Cuyás, en Paseo de Chil, que tuvieron que ser desalojados de sus casas por el derrumbe de un muro denuncian que han entrado en sus viviendas a robar.

El pasado mes de abril, los vecinos fueron realojados en un hotel de la capital hasta que los técnicos del ayuntamiento reforzaran el muro que se había caído y pudiesen garantizar la seguridad de sus casas.

Desde ese momento, el ayuntamiento les había prometido vigilancia para evitar robos y garantizar que todas sus pertenencias estuviesen a salvo. Ahora critican que desde el sábado pasado, no tienen vigilancia y que se encuentran totalmente abandonados por parte del consistorio.

Aridane, uno de los afectados: “El concejal de urbanismo, Javier Doreste, nos había prometido que podíamos ir entrando a nuestras casas poco a poco para coger nuestras pertenencias de mayor valor, para evitar que nos la robaran”.

Los vecinos se quejan que una vez más fueron engañados, ya que no les han llamado para poder entrar ni para darles más información de su situación. “Ayer recibí una llamada de la Policía Nacional y me comentaron que me habían forzado la puerta y habían robado en mi casa. Me pidieron que fuese hasta mi vivienda y cuando llegué me encontré con los dos individuos, menores, dentro de ella retenidos por los agentes”, añadió.

Fotos que nos llegan de cómo dejaron la vivienda los Ladrones que entraron en una vivienda de Paseo de chil. pic.twitter.com/v6Z2YIhSGd — Cope Gran Canaria (@CopeGranCanaria) 17 de mayo de 2019

“Los vecinos estamos indignados”

“Todos los vecinos estamos muy indignados con este asunto, ya que nadie ha hecho nada por protegernos y nos tienen en un hotel olvidados”, sentenciaba.

Además los vecinos señalan que han ido al consistorio a hablar con el concejal de Urbanismo y les aseguró que iban a volver cuando antes a sus casas para recuperar sus pertenencias.“Todavía no hemos recibido ninguna palabra, no me dejan pasar a mi casa y no hay vigilancia”, concluyó.

Su caso no es el único. Varios vecinos también han denunciado a la Policía Nacional que sus puertas han sido forzadas y que no saben si les han entrado a robar o no, debido a que no pueden entrar dentro para ver qué les han podido sustraer.

Se sienten engañados

Esta tarde han convocado a los medios de comunicación en el Hotel Valencia, para denunciar públicamente que se siente engañados y que nadie ha hecho nada por solucionar todos los problemas que están teniendo.

Denuncian que se encuentran desamparados, que existe mucha incertidumbre sobre su situación y desinformación en torno a cuándo pueden volver a la normalidad.

Aridane: “Estamos hartos. ¿Porqué nos tenemos que desplazar al ayuntamiento nosotros? Son ellos los que se tienen que poner en contacto para comunciarnos cómo va la obra, cuánto tiempo va a durar, cuándo podemos volver a nuestras viviendas…”.