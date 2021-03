Enfermeras afectadas por la anulación de la OPE: “Nos han tomado el pelo”

El Tribunal Superior de Justicia de Canariasha anulado la Oferta Pública de Empleo de 2018 más la OPE de estabilización pactada en Mesa Sectorial reguladas por el Decreto 188/2018. En total, 5.513 plazas de todas las categorías profesionales del Servicio Canario de la Salud quedan suspendidas ante la sentencia. Además, profesionales de tres de ellas ya habían realizado su prueba teórica (enfermeras, matronas y fisioterapeutas) y se encontraban en fases avanzadas de resolución de su convocatoria.

Es el caso de Virginia, ella es enfermera del Hospital Insular de Gran Canaria y se presentó a esta Oferta Pública de Empleo. Ha asegurado en los micrófonos de COPE que suspendió las anteriores pruebas y ahora es cuando iba a optar a una plaza fija después de llevar años trabajando en el Servicio Canario de la Salud de forma eventual. Denuncia que, “nos han tomado el pelo”.

“Esta anulación supone pérdidas en todos los niveles, no solo por tiempo y esfuerzo, sino también de dinero”. La afectada señala que durante el 2018 pagó academias y tasas. Suma además los gastos en máster o expertos que ha realizado para tener más méritos a la hora de la baremación.

Virginia denuncia que esas 5.500 plazas “ya no se van a convocar”y los que aprobaron los exámenes y estaban pendientes de la resolución de su convocatoria tendrán que seguir trabajando como eventuales o sustitutos sin tener los beneficios del personal fijo. “Hay compañeras mías que llevan 20 años de eventual, sin tener plaza fija ni los derechos que esta te da”.

Otra de las afectadas es Miriam, también enfermera. En su caso sacó mejor nota en el examen de 2018, por lo que iba a subir de puesto en la lista. “Mi familia política que no es de aquí vino para ocuparse de mi hijo que era un bebé porque yo estaba mañana y tarde en la biblioteca”, destaca. Insiste en que ese esfuerzo y los costes de este desplazamiento no se los devolverán.

En la red social Twitter son muchos los trabajadores sanitarios que han criticado la resolución del TSJC. Patricia Baez, otra trabajadora del sector, ha denunciado que “se veía firmando la plaza después de 23 años trabajando en el Servicio Canario de la Salud”. Advierte que se ha presentado a todas las Ofertas Públicas de Empleo que se han publicado en la Comunidad Autónoma de Canarias desde que tiene el título de sanitaria, “todas aprobadas”.“A punto de cumplir 44 años y sin plaza”, lamenta.

Qué tal les ha ido el #Lunes ? A mi me acaban de anular la OPE de 2018, en la que me veía firmando la plaza desp d 23 años trabajando en el SCS. Me he presentado a todas las OPES q se han celebrado en mi comunidad, todas aprobadas, a punto de cumplir 44 años y sin plaza #abandono