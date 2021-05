La enfermera encargada de la vacunación en Canarias: “Es un riesgo que la población vaya sin cita”

Begoña Reyero, enfermera jefa del dispositivo de vacunación en Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, en una entrevista con Javier Benítez, que no es adecuado acudir sin cita a los centros sanitarios y lugares dispuestos para la vacunación porque las agendas están llenas.

“La mejor forma es llamar por teléfono al 012 y que nos den cita o esperar a que nos llegue el SMS”. Sin embargo, la enfermera advierte que este proceso solo deben llevarlo a cabo aquellas personas que estén dentro del grupo de edad que se está vacunando, en este momento, población comprendida entre los 55 y 59 años.

“Desde el 5 de mayo estamos vacunando a este grupo”, señala. Asimismo, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha lanzado un comunicado por el cual las personas mayores de 55 pueden llamar para pedir cita si no han recibido ya una comunicación. “Si tienes entre 51 y 55 años y no te ha llegado el SMS rogamos que esperen, aún no deben llamar al 012”.

Reyero ha recalcado que acudir presencialmente a los puntos de vacunación es un riesgo si no se les ha solicitado, ya que podrían generarse colas, aglomeraciones y largos tiempos de espera porque el grupo de 50 a 59 años es muy extenso.

“Si queremos que acudan sin cita se lo haremos saber, pero por ahora es más seguro que no lo hagan”.

A PARTIR DEL 31 DE MAYO SE RETOMARÁ LA VACUNACIÓN DE LOS PENDIENTES DE LA SEGUNDA DOSIS DE ASTRAZENECA

La enfermera también ha advertido que celebran tener ya una decisión sobre qué hacer con las personas que se quedaron pendientes de inocularse la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca.

Por el momento, se ha conocido que es seguro administrar otra dosis de Pfizer para completar el proceso de inmunización y Reyero espera que a partir del 31 de mayo se retome el proceso de vacunación en estos grupos.

“Por el momento vamos a ponernos manos a la obra, estamos empezando a organizar, recabar datos y comenzar con la programación”.

Sin embargo, la enfermera ha insistido en que por el momento inocular la segunda dosis con Pfizer es una opción, ya que falta conocer si los vacunados podrían escoger ponerse la segunda dosis de AstraZeneca.