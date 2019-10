Endometriosis, el "enemigo invisible" de una de cada diez mujeres

Padecer una enfermedad "invisible", una enfermedad que duele por dentro, siempre es difícil. Pero lo es más, si los especialistas no saben qué te pasa, o te ocasiona fuertes dolores. Aunque tampoco es facil si tu entorno muestra cierta incomprensión. Todo esto es lo que le ocurrió a la protagonista de esta historia, María Jesús Lillo, una mujer que padecía endometriosis y que nos ha dejado en COPE Canarias un gran ejemplo de tenacidad y superación.

La endometriosis tiene que ver con un tejido del endometrio, que la mayoría de mujeres expulsan con normalidad, pero no quienes padecen esta dolencia. En su caso, se queda dentro, e incluso puede pegarse en el intestino, la vejiga, el riñón, pudiendo llegar incluso hasta el pulmón. Produce un dolor muy intenso que impide ir al baño con normalidad.

La protagonista de esta historia ha pasado todo un calvario con esta dolencia, porque entre cosas, los dolores eran tan fuertes que incluso le hacían desmayarse. Ahora tras someterse a una operación, su vida ha cambiado a mejor, pero sentía que tenía que dar un paso adelante para dar a conocer una dolencia que sufren una de cada diez mujeres sin saberlo.

María Jesús Lillo fue diagnosticada muy joven, aunque los quistes desaparecieron después sin saber porqué. Posteriormente los dolores volvieron, aunque el ginecólogo que le atendía no fue capaz de reconocer en diez años de consultas, que la causa se encontraba en esta enfermedad.

A pesar de los fortísimos dolores que sufría, la respuesta que obtenía del facultativo siempre era la misma: “tómate un antiinflamatorio”. Un medicamento que tenía en su casa, su bolso, su trabajo y que le acompañaba allá donde iba. El dolor no solo era intenso, también duradero. María Jesús contabilizó 26 días de dolor consecutivos en la última etapa.

Nuestra protagonista asegura que, de medía, cada mujer tarda 9 años en ser diagnosticada correctamente, pasando por la consulta de 5 médicos. Por si esto fuera poco, los tratamientos pueden producir más problemas. Las pastillas anticonceptivas alivian el dolor, pero, como nuestra protagonista descubrió después, también te provocan depresiones. Otra posible solución era una menopausa química.

La solución para María Jesús fue una operación en la que le extirparon todo el aparato reproductor, limpiando intestinos, vejiga y nervio ciático. Después de la intervención confiesa que su vida ha cambiado para mejor, la recuperación ha sido espectacular y tiene una vida normal, pudiendo hacer ejercicio sin pasarse los fines de semana con molestias en casa. Sí es cierto que afronta una menopausa adelantada, que considera “un mal menor”.

Increíblemente, hablamos de una dolencia sobre la que no se está investigando pero que padecen una gran cantidad de mujeres. Algunas de ellas deben someterse hasta cinco intervenciones. También merma la fertilidad y es difícil quedarse embarazada.

Por eso, pide una investigación seria sobre la enfermedad, para que la solución no sea extirparle el órgano reproductor a cada mujer que la padece. En nuestros micrófonos, lanzaba una critica a que no se estudien más las dolencias de las mujeres en una medicina que considera “está demasiado masculinizada”. Además reclama que se actualice el protocolo que existe en atención primaria y que data del año 2009. Su revisión es un compromiso del Ministerio de Sanidad que aún no se ha llevado a cabo.

Superado el trance, María Jesús Lillo se sentía en la obligación de dar un paso adelante para dar a conocer la enfermedad. Para ello, decidió plasmar su experiencia en un libro, una obra, que podemos encontrar en la página web libros.com y que se llama “6 horas", una historia de la endometriosis. Enhorabuena.