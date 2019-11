"Encerró a sus padres y hermanos en una habitación y le prendió fuego"

La conmoción en Jinámar es grande después de conocer el asesinato de una mujer este lunes por la tarde, presuntamente a manos de su hijo. Un hombre que padecería una grave enfermedad mental. La Policía Nacional ha abierto una investigación y se espera que pronto el detenido pase a disposición judicial.

No obstante, la noticia no ha sorprendido a muchos vecinos de la zona porque conocían lo que pasaba en la casa. COPE Canarias ha hablado con algunos de ellos. No es la primera vez que los agentes tienen que acudir hasta este domicio para restaurar la normalidad. De hecho esta no es la primera vez que el detenido intentaba ocasionar la muerte de su madre.

En una ocasión anterior, hace escasamente unas semanas, consiguió encerrar en una habitación a sus padres y hermanos y posteriomente prenderle fuego. Solo la rápida intervención de los vecinos al ver el humo consiguió frustrar la intentona. Otro de los vecinos nos contaba que el detenido se había intentado suicidar. “Se le veía de vez en cuando por la calles, fumando solo”.

Otro vecino más confesaba su sorpresa. En su caso se enteró ayer martes, un día después de que se produjera el fallecimiento. “No te lo esperas, sabes que puede ocurrir algún problema, que no te los esperas, sabes que puede haber problemas como en cualquier casa, como alguna enfermedad, pero no nos lo esperabamos”

Este miércoles la calle Gabriel y Galán de Jinámar amanecía tranquila. La vivienda no tenía ningún precinto puesto por los agentes. A la espera de lo que pueda ocurrir con este caso, los vecinos lamentaban lo sucedido y que la madre haya fallecido, la recuerdan como una buena persona.