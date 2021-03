El emotivo momento de un sanitario al vacunar a su madre: Me reconoció a pesar de la demencia"

Juan Antonio García Pastor es un sanitario que trabaja en el centro de salud de Guía de Gran Canaria y forma parte del personal que está suministrando la vacuna contra el coronavirus por la zona norte de Gran Canaria. Ahora se están ocupando de las personas más vulnerables, aquellas que por la dolencia que presentan, no pueden salir de sus casas. Esta misma semana una de esas vacunaciones le hacía especial ilusión. Se la puso a su propia madre, un momento que recordaba con emoción en los micrófonos de COPE Canarias.

Hace ya algunos años que Juan Antonio se llevó a vivir con él a su madre, Juana, ante la dolencia que presentaba, demencia. “Me pareció bonito que se la pusiera yo, sentí mucha emoción, ese día estaba más despierta, me pidió el beso, me llamo por mi nombre que hacía meses que no me llamaba, emocionante...” nos contaba destacando cómo fue capaz de reconocerle, a pesar de que a finales de 2019 se operó para quitarse las gafas y el día de la vacunación llevaba la mascarilla y el uniforme de sanitario.

EL RECIBIMIENTO DE LOS SANITARIOS EN LAS CASAS

Según Juan Antonio, no todos estos pacientes se percatan de que les están vacunando, pero sí sus familiares y cuidadores, para los cuales supone un alivio, por eso, cuando llegan a las casas, "la bienvenidaes tremenda. El proceso de vacunación se está desarrollando sin problemas, la gente está encantad de que vayamos, todo es positivo”.

Este especialista trabaja en el municipio de Guía de Gran Canaria, en donde espera que a finales de marzo hayan vacunado a las personas con dolencias más graves. Posteriormente les tocaría el turno a los mayores de 80 años. ”La demanda es importante, nos llaman todos los días, estamos ilusionados porque hay mucha predisposición para vacunarse”.

LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

La vacunación contra el coronavirus avanza en Canarias a un ritmo diario de 4.000 dosis, aunque este martes se alcanzaba un récord, inoculando 6.010, la mayor parte de ellas a domicilio. De momento se ha utilizado el 74,59 % de las 203.080 dosis que se han recibido en las islas y 54.494 personas han completado el ciclo, una cifra que supone el 4,04 % de la población diana.