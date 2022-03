Los casos de acoso escolar han aumentado un 75 por ciento en el último año y articular un protocolo de actuación y de prevención ante posibles casos de bullying es fundamental para poner freno a la violencia.

Sonia Vaquero, coordinadora del área del servicio de convivencia escolar de la consejería de educación del Gobierno de Canarias, explicó en COPE Canarias que el primer paso para atajar el problema es denunciar la situación: “Lo primero es informar al centro educativo, denunciar ante la más mínima sospecha de caso de acoso. La información es fundamental”.

A partir de ahí, “se activa un protocolo muy potente”, y se trabaja con los tres protagonistas del llamado triángulo del acoso: “Se habla con la posible víctima, con el alumnado potencialmente agresor y con el grupo testigo y observador, que son los testigos de la situación”, aclaró.

En relación a la opción que tienen los progenitores de cambiar de centro a sus hijos, la trabajadora de la Consejería de educación respondió que “entendemos que sí que se puede solicitar ese cambio, aunque lo adecuado es seguir el plan de actuación. Cada familia es libre de trasladar a su hijo si lo considera oportuno”, y matizó que “no veo qué pegas puede poner la consejería para que no se haga el traslado al centro más cercano si hay plaza en esos centros y si no hay plaza se buscará en otro colegio. La Consejería tiene cauces para ese cambio, porque los niños no pueden estar sin escolarizar”.

En relación al número de casos actuales de bullying que se producen en Canarias, Vaquero dijo que “no manejo ahora mismo esos datos, pero un solo caso de bullying ya es demasiado. Uno de los principios fundamentales del sistema educativo es aprender a convivir, asumiendo que no es tarea sencilla. El conflicto se debe aprovechar como una oportunidad de aprendizaje y enseñar cómo reconocer las situaciones en las que la convivencia es dañada”.

Además del protocolo de actuación interno, Vaquero recordó que “hay recursos externos, como un servicio de prevención de ayuda con psicólogos y psicólogas que intervienen en esos casos de acoso. Hay un teléfono gratuito (800 007 368) al que los padres pueden llamar de lunes a viernes desde las 08:00 hasta las 20 horas para recibir ayuda profesional”.

Sin embargo, el padre de la niña de 15 años que sufrió bullying en el colegio Santa María Micaela y que lo denunció esta semana en COPE Canarias, desmintió las palabras de Sonia Vaquero: “Hasta en dos ocasiones fui a Educación y me dijeron que no podía cambiar a la niña de centro y que se tenía que abrir otra investigación. No es verdad que los centros estén preparados para eso, porque en el caso de mi hija no se dieron cuenta hasta que estalló todo. En mi caso sólo había una coordinadora y ningún psicólogo”, replicó, indignado, Ezequiel Ramos.





















